¿Qué pasa con el rendimiento del Aston Martin de Alonso? Un miembro de Red Bull valora el cambio en el alerón delantero

Fernando Alonso durante la rueda de prensa previa al GP de Hungría (REUTERS).

Cuatro carreras sin podio después de seis grandes premios tocando metal en el inicio de temporada han encendido las alarmas en Aston Martin. La escudería inglesa aprovecha el parón estival para trabajar en el monoplaza y dar con los motivos que han provocado la bajada en su rendimiento. Uno de los principales fundamentos, por varios motivos, es el alerón delantero del AMR23 de Fernando Alonso. En primer lugar, por la posible llamada de atención de la FIA a la escudería británica. En el paddock se especula con un probable requerimiento que ha obligado a Aston Martin a realizar modificaciones en su alerón delantero.

Mike Krack, jefe de equipo, avivó este rumor. “No puedo confirmarlo y tampoco puedo negar que esa orden de la FIA nos afectara. No podemos entrar mucho en detalles, pero las piezas que traeremos en las próximas semanas arreglarán esto”, declaró. El rumor surge después de que Aston Martin encontrara una laguna en el reglamento que la propia FIA ha ido cerrando poco a poco y que coincide con el empeoramiento en los resultados de Fernando Alonso y Lance Stroll.

“Están jugando con la flexión del ala delantera”

Tras desatarse esta rumorología, Pierre Waché, responsable técnico de Red Bull, cree que “Mercedes y Aston Martin están jugando con la flexión del ala delantera Con este reglamento no es como antes. Quizá, a lo máximo, ganen una décima. Estas reglas actuales nos limitan mucho. El ala anterior ya no es algo que te dé de forma directa prestaciones, pero hace que el flujo de aire se direccione al fondo del coche”, relata.

Fernando Alonso conversa con un ingeniero de Aston Martin durante el GP de Silverstone (REUTERS).

Desde que se habla abiertamente de este más que probable requerimiento de la FIA a Aston Martin, el rendimiento del AMR23 ha descendido considerablemente. De ser un asiduo del podio e incluso inquietar a RedBull ha pasado a rondar la tercera y cuarta fila de la parrilla, siendo superados por los Mercedes y amenazados por Mclaren. La caída de los resultados se relacionaba más con el tipo de trazado, desfavorable para Aston Martin, que con otra cosa. Sin embargo, tras Hungría, se vio que existía algo más que las condiciones de la pista.

“No soy muy partidario de los cambios a mitad de temporada”

Ante los cambios que se están llevando a cabo en mitad de la temporada, como la introducción de neumáticos diferentes, Alonso se ha pronunciado para mostrar su desaprobación. “Nunca he sido fanático de esta medida. También hubo algunas temporadas en las que cambiamos el sistema de escape y tampoco estuve de acuerdo. No sólo son los neumáticos. Deslizamos más y tenemos menos agarre, nuestras actuaciones lo demuestran, puede que no hayamos tomado las decisiones adecuadas con nuestro coche”.

“Tampoco estoy a favor de cambiar los alerones delanteros a mitad de año porque si un monoplaza arranca con algo de flexión, ¿por qué a mitad de año tienes que endurecer esas aletas o algo así?”, explica el asturiano sobre este tipo de modificaciones. Aston Martin debe aprovechar el parón estival para seguir investigando y subsanar los errores que le han hecho retroceder puestos en la parrilla. Aún tienen 20 días por delante antes del próximo gran premio en Zandvoort.

