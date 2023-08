Óscar Tarruella: “Entiendo la actitud de los Biondo con Raquel Sánchez Silva. Si asesinan a mi hijo, yo mato a alguien”

Óscar Tarruella, en una captura de su canal de YouTube.

El nombre de Óscar Tarruella ha vuelto a acaparar titulares a raíz del estreno de Las últimas horas de Mario Biondo, la docuserie de Netflix sobre la muerte del cámara italiano Mario Biondo, primer marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva.

Tarruella, perito judicial contratado por la familia Biondo en esta causa, se ha convertido en el azote mediático del documental incluso antes de su estreno, pues el experto cargó contra la plataforma por ocultarle a él y a los familiares de Mario que detrás de la producción, en la que todos ellos han participado, se encontraba la figura de Guillermo Gómez, exmánager y amigo de Raquel.

“Yo la habría titulado ‘Las aventuras de Guillermo el travieso’”, dice a Infobae España con ironía tras visionar la docuserie hasta altas horas de la madrugada. Y es que no sólo no le da ningún valor a lo que se refleja en este trabajo audiovisual, sino que además estudia interponer medidas legales contra Netflix y contra la productora del documental por la utilización de su testimonio.

Óscar Tarruella, en el documental 'Las últimas horas de Mario Biondo'. (Netflix)

Pregunta. Lo primero que quiero preguntarle es si es criminólogo, porque hay mucha confusión con este tema.

Respuesta. Yo ejerzo como perito judicial, no como criminólogo. Soy especialista en muertes violentas. Una cosa es tener la licenciatura o grado, como es mi caso, y otra cosa es actuar en base a ello. Soy perito judicial y experto en homicidios y muertes violentas, así es como firmo mis informes.

P. Ya ha visto el documental. ¿Qué le ha parecido?

R. Acabé a las tres de la madrugada. Yo lo habría titulado Las aventuras de Guillermo el travieso. Está claro que van a por la familia y a por los cuatro que hemos opinado públicamente sobre esta causa. Un documental serio habría sido lo que hace Crims, con testimonios de policías, imágenes de grabación... Pero es todo inventado, voces en off inventadas… He llegado a pensar que la voz en off que lo narra es la de Guillermo, pero en italiano, me daba hasta la risa.

Raquel Sánchez Silva está muy presente a través del testimonio de Guillermo.

El gran protagonista ha sido Guillermo. Yo le habría puesto con luces de neón detrás, un foco cenital, una chistera y que empezara a hacer como el maestro de ceremonias de Moulin Rouge.

Guillermo Gómez, exmánager y amigo de Raquel Sánchez Silva, en 'Las últimas horas de Mario Biondo'. (Netflix)

P. ¿La familia Biondo y usted intentaron retirar sus declaraciones al conocer que Guillermo Gómez estaba detrás de la docuserie?

R. Yo les envío un burofax en el que apelo a la relación que tengo con un directivo de Netflix desde hace 13 o 14 años. Él me contacta en 2020 para hacer un documental sobre la muerte de Cristina Ortiz, luego a su jefe debió no parecerle bien y no se hizo. A finales de 2022 me ofrece hacer el de Mario Biondo y a la vez me consulta sobre qué productora podría ser seria y fiable para hacerlo. Yo le hablé de la productora de Crims, Goroka. Llamé al CEO, se sintió halagado de que pensara en su productora y lo habló con su socio, pero no dio tiempo a darle la respuesta a Netflix.

P. ¿Qué pasó?

R. En enero, cuando le felicité el año a Santina, la noté muy extraña, veía que pasaba algo y era que de forma rastrera, por detrás de mí y sin esperar la respuesta de Goroka, ya estaban grabando en Roma con la madre. A todos nos ocultaron quién estaba detrás. Una semana después de grabar con la familia, me llamaron a mí y, aunque ya estaba mosqueado, lo que nunca voy a hacer es dejar sola a la familia. Después nos dimos cuenta de que Guillermo estaba detrás y decidimos enviar un burofax, pero Netflix ha preferido vender ese espectáculo de Guillermo el travieso. A partir de aquí, vendrán las demandas, aunque les importa poco porque es una multinacional y para ellos tener que indemnizarnos es un rasguño en el bolsillo.

“Raquel Sánchez Silva ha mentido en varias ocasiones”

P. Más allá del sesgo del documental, ¿no cree que la familia Biondo se ha excedido en alguno de los juicios que vierten sobre Raquel?

R. Está clarísimo que sí, pero es absolutamente comprensible. Yo a lo mejor me habría cargado a alguien. Si me asesinan a mi hijo, a lo mejor mato a alguien. Y no digo en este caso a Raquel. Si se trata de la muerte de mi hijo, investigaría quién está detrás y a lo mejor me lo cargo y no me dedico ni siquiera a desprestigiar a nadie. No digo que Raquel tenga nada que ver con los autos, pero lo que sí hemos podido demostrar es que ha mentido en varias ocasiones, dos de ellas en sede judicial. Podría habérsela perseguido por un delito de falso testimonio y no se hizo. Yo he denunciado ataques hacia ella en Twitter, pero de ahí a ponerla como una pobre víctima de acoso y revictimizar a la familia… Me parece torticero, barriobajero y no sé cuántos conceptos más.

Óscar Tarruella, en una fotografía compartida en sus redes sociales.

P. ¿Siguen luchando judicialmente por esclarecer el caso Biondo?

R. Hay una investigación privada que se puso en marcha hace dos años y que ha dado sus frutos. Hay unas informaciones a las que Guillermo el travieso no ha tenido acceso, gracias a Dios. Estas pruebas y otras muchas han sido añadidas en una denuncia en un juzgado de instrucción en Madrid que está pendiente de ser admitida a trámite.

P. ¿Qué le diría a quienes piensan que se aprovecha de la familia Biondo?

R. ¡Que me coman los huevos! Eso es lo que opino y la importancia que le doy a esos comentarios. Muchos de ellos los he estudiado bien y son bots contratados, se hace mediante inteligencia artificial.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo, en una imagen de archivo. (Fotonoticias/WireImage)

P. ¿Ha ganado dinero gracias al caso Biondo?

R. Sí. Soy millonario, estoy pensando en comprarme un Maserati. No he cobrado ni un solo duro, ni de forma directa ni indirecta. Es más, si gano dinero con una posible indemnización, probablemente ayude a la familia Biondo a cubrir las deudas que tienen por llevar tantos años persiguiendo la verdad.

P. Entiendo que entonces han participado en el documental sin cobrar.

R. Sí. Yo sí, los demás no lo sé. Todas las intervenciones que he hecho por este caso han sido gratuitas.

P. Hay un aspecto muy llamativo en el caso Biondo. ¿No existe un atestado policial?

R. En caso de que lo haya, la justicia española nunca lo entregó a la italiana. Solo se entregó la declaración de Raquel ante el grupo 6 de homicidios de la Policía Nacional. Los que entendemos de esto estamos convencidos de que el atestado existe, pero nunca se entregó. El motivo lo desconocemos, pero yo planteo una pregunta: ¿y si el atestado fuera en una línea que no es la del forense, que luego hemos visto que ha mentido?

