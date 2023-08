La gran inquietud de Mario Biondo en sus últimos días: encontrar el supuesto vídeo erótico de Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en una imagen de archivo. (Getty)

Hace ya una década que se produjo la misteriosa muerte de Mario Biondo, primer esposo de Raquel Sánchez Silva. Sin embargo, a pesar de que son varios los años que han pasado, son varias las incógnitas que aún rodean el caso. Para muchos se trata de un suicidio, para otros de un asesinato. No obstante, de lo que no cabe duda es que este suceso, que en su día provocó una gran conmoción en la sociedad española e italiana, ha vuelto situarse en el centro de los focos con el estreno del documental Los últimos días de Mario Biondo a manos de Netflix, donde se reconstruyen los últimos pasos del italiano.

La recreación audiovisual tampoco ha estado exenta de comentarios polémicos, pues los padres de Biondo, Santina D’Alessandro y Pippo Biondo, estuvieron de acuerdo en dar su testimonio y todos los detalles de la muerte de su hijo sin ser conscientes de que, en la producción del filme, se encontraba el exrepresentante de la presentadora de televisión hasta el año pasado, Guillermo Gómez Sancha.

Un hecho que ha provocado una gran indignación en la familia, quienes vieron la oportunidad de crear un documental como un medio para conocer la verdad y que, tras conocer la participación del exmánager de la viuda de Biondo, aseguraron sentirse “engañados”. Tanto es así que los progenitores del italiano se pusieron en contacto con la plataforma para revocar su consentimiento en el uso de su imagen y testimonio. Sin embargo, ni Netflix ni las productoras accedieron a aceptar esta petición y, finalmente, emplearon estos recursos en el audiovisual.

¿Un vídeo erótico?

Las voces de los familiares de Mario Biondo, de las que se ha nutrido el documental, han desvelado la gran inquietud que el camarógrafo tenía en sus últimos días. Según ha detallado la madre del que fuera pareja de Raquel Sánchez Silva, su hijo llevaba un tiempo sospechando que su mujer ocultaba un secreto. Según su testimonio, Mario Biondo tenía la certeza, aunque no la seguridad, de que la presentadora de televisión había formado parte de la grabación de un vídeo erótico del que ella no quería que fuese conocido.

Santina y su marido, Giuseppe Biondo, han asegurado que su hijo estaba obsesionado con encontrar aquellas presuntas imágenes e, incluso, llevaba un tiempo intentando dar con ellas. “Mario llevaba meses buscando a su mujer en páginas porno. Un vídeo porno de una tal Raquel con una máscara...”, han expresado los progenitores de Biondo en la docuserie, dejando en el aire la incógnita de si se trataba de la periodista española o de otra persona.

Giuseppe y Santina, padres de Mario Biondo.

Según han explicado los progenitores del camarógrafo en la docuserie, posiblemente la idea detrás de la intranquilidad de Biondo por dar con el paradero de aquella grabación no era otra sino la sospecha de que su entonces pareja le había sido infiel y prueba de ello era aquel supuesto vídeo. “Mario estaba haciendo búsquedas al final de su vida con respecto a la vida de su mujer. Buscaba algo fuerte relacionado con el sexo que podía tener Raquel a sus espaldas. Mi hijo sospechaba que su mujer le era infiel, nunca me lo dijo porque siempre trató de proteger a su familia. Lo descubrimos después de su muerte tras ver las conversaciones y correos electrónicos. Los informes que recibimos apuntan a que no le gustaba algo del pasado de Raquel, se habló de un video porno de Raquel y nosotros vimos uno que encontramos, pero no aparecía ella”, ha relatado Santina en el documental.

‘Las últimas horas de Mario Biondo’ ya está disponible. pic.twitter.com/OXzwvKXDiU — Netflix España (@NetflixES) August 3, 2023

La presuposición de que Raquel Sánchez Silva podría haber grabado un vídeo pornográfico es un escenario que también se refleja en la investigación llevada a cabo por la policía italiana, quienes ven esta circunstancia como una hipótesis que podría dar cabida a la teoría de un asesinato.

