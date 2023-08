Los motivos por los que la familia de Mario Biondo, primer marido de Raquel Sánchez Silva, se opone a su documental de Netflix

El próximo jueves 3 de agosto se estrenará la docuserie de Netflix 'Las últimas horas de Mario Biondo'. Han pasado más de deiz años de la muerte de Biondo, quien fue marido de Raquel Sánchez Silva, pero su nombre continúa siendo noticia debido al misterio de su fallecimiento

Este jueves 3 agosto Netflix estrena uno de sus proyectos más polémicos, Las últimas horas de Mario Biondo, la docuserie que trae a la actualidad la misteriosa y trágica muerte del marido de Raquel Sánchez Silva, ocurrida hace ya diez años. Lo que ha llevado a los titulares el nuevo trabajo de la plataforma no es tanto el contenido del mismo sino las discrepancias con la principal fuente del asunto: la familia del fallecido.

En un primer momento, el trabajo audiovisual contaba con la participación de los parientes del italiano, que accedieron a dar su testimonio y compartir su punto de vista para defender su verdad, que Mario no se suicidó, sino que fue asesinado. También formaba parte Óscar Tarruella, el criminólogo y perito judicial que lleva años investigando este caso y firmó un informe pericial sobre su muerte.

Sin embargo, todos ellos decidieron dar marcha atrás tras conocer un detalle clave a su parecer. Uno de los productores de la docuserie es Guillermo Gómez, quien era mánager de Sánchez Silva cuando todo sucedió. Según han afirmado, nadie les reveló este punto tan significado y, por ello, se sienten “engañados”.

La familia de Mario Biondo, indignada

“Cuando me enteré de que Guillermo Gómez estaba detrás de la realización del documental ¡fue terrible! (...) Estoy convencida de que (Raquel Sánchez Silva) maniobró a través de la empresa de Guillermo para conseguir documentos sensibles relativos a la investigación llevada a cabo en Italia, ¡documentación que ella o sus abogados nunca pidieron a la Fiscalía de Palermo!”, declaró poco después Santina Biondo, la madre de Mario, a La Vanguardia.

Aprovechaba también para contar que no solo estaban indignados por el engaño, también por las preguntas que les hicieron para la docuserie. “Mi marido y yo fuimos entrevistados por separado y al mismo tiempo. Las preguntas que más me molestaron fueron las relacionadas con el juego erótico, esa hipótesis estúpida para explicar la muerte de mi hijo. Siempre me llevaban al mismo tema, tanto que me enfadé y le recordé al que me entrevistaba que el ‘juego erótico’ no existe en ningún archivo italiano, ni siquiera español, aunque tanto se ha hablado de él en España”.

Por todo ello, la familia Biondo ha estado semanas intentando paralizar la proyección del documental, según informó El Confidencial Digital, llegando a advertir a Netflix de acciones legales si se llegaba a emitir por la presunta estafa al ocultar quién estaba detrás del proyecto. Pese a ello, el gigante audiovisual decidió seguir adelante y desde este miércoles se podrán ver Las últimas horas de Mario Biondo.

