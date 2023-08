El criminólogo contratado por la familia Biondo: “Raquel Sánchez Silva era la que jugaba a esos juegos de autoasfixia erótica”

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en una imagen tomada en el verano de 2013. (Getty)

Han pasado más diez años de la muerte de Mario Biondo, quien fuera marido de Raquel Sánchez Silva, pero su nombre continúa siendo noticia. Todo se debe al misterio de su fallecimiento y es que su familia nunca ha estado de acuerdo con la resolución de los expertos que resolvieron la causa como suicido por “ahorcamiento por asfixia mecánica”. Sus padres, sin embargo, siempre han insistido en que fue asesinado y han luchado por demostrarlo.

Este próximo jueves 3 de agosto su caso regresa a la actualidad de la mano de Netflix y su nueva docuserie, Las últimas horas de Mario Biondo, en la que a lo largo de tres episodios revelarán nuevos datos sobre la última noche del extrabajador de Supervivientes.

Anuncio del estreno del documental de Netflix 'Las últimas horas de Mario Biondo', el cámara italiano que fue hallado muerto en el salón de su piso de Madrid. El documental estará disponible a partir del próximo 3 de agosto

No ha hecho falta que este trabajo audiovisual haya visto la luz para ser objeto de una gran polémica. Tanto la familia Biondo como Óscar Tarruella, expolicía judicial y perito criminal, quienes habían formado parte de las grabaciones, decidieron revocar sus consentimientos tras conocer que el productor de la docuserie no es otro que Guillermo Gómez Sancha, ex representante de Raquel Sánchez Silva.

Si bien habrá que esperar al estreno para conocer si su participación ha sido finalmente incluida, los padres de Mario han afirmado sentirse “engañados” y el día del estreno tienen previsto emitir un comunicado. Tarruella, por su parte, ha compartido un vídeo en su canal de YouTube en el que comparte algunos datos inéditos sobre la investigación privada iniciada por la familia y hace una predicción sobre lo que se verá en el trabajo de Netflix.

El exagente de los Mossos d’Esquadra se muestra categórico y cuenta que “la familia del fallecido inició un investigación privada, realizada por una agencia de detectives contratada legítimamente” gracias a la cual han descubierto detalles relevantes.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en la fiesta de la revista 'Grazia' celebrada el 12 de febrero de 2013 en Madrid. (Fotonoticias/WireImage/Getty)

Y uno de ellos tiene que ver con Raquel, su exmujer, y el motivo oficial de la muerte de Biondo, “ahorcamiento por asfixia mecánica”. “Raquel aseguraba en su declaración ante el juez que Mario Biondo y su hermana jugaban a juegos de asfixia. Eso es falso. Así lo ha declarado la hermana y toda la familia, pero hay un dato importante que hay que destacar”, empieza diciendo Óscar.

“Un testigo muy cercano al entorno de Raquel Sánchez Silva manifiesta que la que en realidad jugaba a juegos de autoasfixia erótica era ella. Eso lo aprendió en Inglaterra, cuando fue a practicar inglés. Además, explica con pelos y señales este tipo de prácticas por su parte. Esto está grabado, está puesto en un informe y está a disposición del juez en Madrid, en la documentación que se le hizo llegar el pasado mes de mayo”.

