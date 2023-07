Mercedes Milá sentencia a Isabel Díaz Ayuso con una dura crítica: “No necesitamos gente así”

Mercedes Milá e Isabel Díaz Ayuso. (Getty Images)

La pasadas elecciones generales del 23-J siguen generando un interés mediático atípico en estas fechas. Mientras los dos principales candidatos a presidir el Gobierno inician las negociaciones para buscar aliados de cara a la investidura, siguen sucediéndose las reacciones a los resultados de los comicios. Mercedes Milá ha sido una de las últimas figuras públicas en pronunciarse, cargando duramente contra Isabel Díaz Ayuso en sus redes sociales.

La presentadora ha publicado una fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid y un vídeo en el que se puede ver a Ayuso asegurando que “Pedro Sánchez va a aprovechar estos días de agosto, con España de vacaciones, para asegurarse el poder a toda costa y cerrar sus pactos a espaldas de los españoles”.

Mercedes no ha dudado en responder a estas alarmantes palabras de la dirigente madrileña, a la que califica como “la chica del hoyito”. “Una vez que pierdes la vergüenza de atacar en público a quien te da la gana, ya no te frena nadie. Eso parece que es lo que ha aprendido a hacer la chica de hoyito”, escribe la periodista.

“Al día siguiente de las Elecciones Generales salieron por su boca palabras que seguían rezumando odio, desprecio y serias acusaciones contra Pedro Sánchez y su futurible político”, prosigue Milá. “Porque a mí no me digáis que decir esto que dice en el vídeo de La Razón no tiene delito”.

“¿Pero esta mujer no sabe hacer política sin ensuciar todo lo que dice? No necesitamos gente así”, sentencia la presentadora, que finaliza su escrito con un mensaje al director de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez: “Lo siento, MAR”, zanja.

Dardo a Mediaset

El pasado viernes 14 de julio, Mercedes Milá amadrinaba la última emisión del Deluxe y aprovechaba para lanzar una proclama política con dardo a Mediaset incluido. La comunicadora aseguró que el final del programa es “un tema ideológico”. “No es ya que se acaba un programa. (...) No, aquí hay que militar. Y yo por eso estoy esta noche aquí, porque yo milito con la libertad, con la opinión, con la creatividad, con el espectáculo, con el trabajo bien hecho”, aseveró. Y agregó: “Lo que os pasó fue un desgarro que alguien en las alturas dijo que se acabó”.

Antes de finalizar su entrevista, Mercedes quiso dedicar un mensaje a todo el equipo del programa y lanzó otra pulla a Telecinco: “Quiero deciros a todos los que recibís un sueldo de La Fábrica de la Tele y a sus creadores que tengáis suerte, que saldréis adelante y que la vida está por delante. No os pongáis en plan nostálgico”, comenzaba expresando. “Si aquí no os ha sabido entender alguno (señala hacia arriba), no os preocupéis, os entenderán otros”, sentenció antes de marcharse.

