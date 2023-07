Elecciones generales 23-J | El voto CERA decide hoy nueve escaños: el escrutinio definitivo y los pactos, en directo

Perfil bajo del PP

Marta Moreno informa este viernes de la situación en el PP cinco días después del 23-J. Se resume en un perfil bajo, en no generar ruido, en no cometer más errores y trabajar a puerta cerrada a la espera de que pueda cometerlos el PSOE. Alberto Núñez Feijóo no está contento con los resultados. Seguir leyendo.