El dardo de Mercedes Milá a Telecinco por la cancelación de ‘Sálvame’

El Deluxe ha dicho adiós a la audiencia este viernes 14 de mayo con un programa muy especial que ha contado con una madrina de excepción: Mercedes Milá. La histórica presentadora de Gran Hermano ha vuelto al plató del formato para hacer un repaso a su carrera y a los temas de actualidad. Con su habitual tono irreverente y sin filtros, aprovechó su presencia en Mediaset para lanzar un dardo a la cadena por la cancelación de Sálvame.

La periodista se mostró emocionada con la puesta en escena que La Fábrica de la Tele preparó para esta despedida, y es que el plató del programa estaba prácticamente vacío y dos operarios estuvieron durante toda la noche llevándose el mobiliario. “Nunca he vivido el desmantelamiento de un plató, es muy triste y a la vez genial”, confesaba Milá.

Sobre el motivo por el que había decidido formar parte del último Deluxe, la comunicadora aseguraba que lo hacía “por solidaridad”, ya que considera que no es el simple final de un programa, sino que se trata de “un tema ideológico”. “No es ya que se acaba un programa. (...) No, aquí hay que militar. Y yo por eso estoy esta noche aquí, porque yo milito con la libertad, con la opinión, con la creatividad, con el espectáculo, con el trabajo bien hecho”, aseveró. Y agregó: “Lo que os pasó fue un desgarro que alguien en las alturas dijo que se acabó”.

Antes de finalizar su entrevista, Mercedes quiso dedicar un mensaje a todo el equipo del programa, con pulla a Telecinco incluida: “Quiero deciros a todos los que recibís un sueldo de La Fábrica de la Tele y a sus creadores que tengáis suerte, que saldréis adelante y que la vida está por delante. No os pongáis en plan nostálgico”, comenzaba expresando. “Si aquí no os ha sabido entender alguno (señala hacia arriba), no os preocupéis, os entenderán otros”, sentenció antes de marcharse.

Mercedes Milá, contra Bertín Osborne

En su paso por el programa, Mercedes Milá también comentó uno de los temas más candentes de la actualidad del corazón, la paternidad de Bertín Osborne a los 69 años. Tal y como ya había hecho en sus redes sociales, la presentadora ha reiterado su crítica al cantante por su reacción pública al embarazo de su última novia.

“Creo que Bertín ha tocado una parte de la sensibilidad de todas las mujeres. Ni de derechas, ni de izquierdas, ni mayores, ni jóvenes. De todas las mujeres. Lo tenemos a flor de piel, por eso a mi me salió ese borbotón”, dijo sobre el vídeo en el que calificó de “repugnantes” las palabras del artista afirmando que su paternidad era un “accidente” y que ese bebé no era deseado.

Además, la periodista se dirigió a Bertín para dedicarle unas ácidas palabras: “Por mucho que hayas estado con mil mujeres, no has aprendido, tío. No has aprendido que hay cosas que no podéis decir los hombres”, sentenció.

