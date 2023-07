Mercedes Milá, contundente contra Bertín Osborne tras sus últimas declaraciones: “Tu reacción es repugnante”

17/09/2019 Mercedes Milá, en una foto de archivo de Europa Press SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO

Tras la sorpresa inicial al conocer que Bertín Osborne será padre por sexta vez a los 69 años, fruto de su relación con una joven de 32 años llamada Gabriela Guillén, el presentador daba un paso al frente y reconocía la noticia, desvelando además que había ciertos matices que quería aclarar.

“No ha sido un embarazo buscado, sino un accidente. Cosas que pasan en una relación muchas veces, y por eso insisto que no lo hemos buscado, pero eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades, como siempre he hecho en esta vida. Intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada y esto es y será así”, decía rotundo a la periodista Beatriz Cortazar, a quien le añadía que no está enamorado de la joven y que llevan tiempo sin tener apenas contacto. “Llevamos tiempo sin vernos, es una decisión tomada hace tiempo y así va a seguir. Por favor, no me preguntéis más”, zanjó el de En tu casa o en la mía.

Si bien Osborne con sus declaraciones parecía querer zanjar el asunto, la reacción ha sido la opuesta, pues la elección de algunas de las palabras que ha utilizado ha sorprendido a muchos. Uno de ellos es la periodista Mercedes Milá, que ha compartido en sus redes sociales un contundende video en el que carga contra el cantante.

“Este es un vídeo que dirijo directamente hacia Bertín Osborne. No sé si lo verá nunca, pero me sale del alma”, comienza la catalana, que a continuación denuncia lo poco que le ha gustado su reacción tras conocerse que volverá a ser padre. “Bertín, hijo, nos conocemos desde hace muchos años. Pero esta reacción tuya al embarazado de la chica con la que estabas, estás o lo que sea, el caso es que has tenido relaciones con ella, o sea te has acostado con ella y la has metido en caliente digamos así, es repugnante”.

Y sigue: “Tu reacción es tan repugnante, tan triste y tan antigua como ocurría antes, cuando las mujeres se encontraban con que la persona con las que tenían relación se desentendían de las consecuencias. Te lo digo seguramente siendo demasiado excesiva, pero no puedo decirte otra cosa”. Para terminar, Milá se dirige directamente a Gabriela, a quien quiere mandar “un abrazo enorme” con el que decirle “no estás sola”.

Reacción tajante

Si bien Bertín Osborne no ha respondido a Mercedes Milá, sí que ha contestado a su exmujer, Fabiola Martínez, quien este miércoles era entrevistada en el programa Y ahora Sonsoles, en el que es colaboradora. “Llevo todo el día escuchando tonterías, viendo cómo llaman a amigos míos que ni siquiera la conocen a ella y no tienen ni idea de nada. Que ahora le estéis preguntando a Fabiola si voy a vivir con Gaby... ¿pero Fabiola qué sabe? ¡Dejadla en paz!”, espetaba, intentando que Sonsoles Ónega dejara de interrogar a la venezolana sobre cuestiones que desconoce.

“Me parece de coña. Mi relación con Gabriela ha sido de varios meses cojonudos, es una chavala estupenda y ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones, miles de veces. No es irresponsabilidad, no somos irresponsables ni ella ni yo”, continuaba entonces Bertín, haciendo referencia a las palabras de su exmujer en las que aseguraba que tanto él como su novia han pecado de irresponsables. “Si fuera por falta de responsabilidad, yo me habría quitado de en medio. Yo soy responsable del niño y procuraré que tenga una vida agradable, tanto él como su madre”, proseguía el presentador, que zanjaba su intervención asegurando que Gabriela “es una chica fenomenal”.

