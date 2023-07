Todo lo que debes saber sobre ‘One Piece’, la nueva serie de Netflix que adapta el popular anime

One Piece (Netflix)

Algo tiene Netflix con el mundo del anime que se resiste a darse por vencido. Tras los más que cuestionados antecedentes con Cowboy Bebop y especialmente Death Note, la plataforma se ha lanzado a un nuevo intento por atraer el mundo de la animación japonesa al resto del mundo a través de llevar sus historias al live-action de Hollywood. En este caso, el elegido ha sido nada menos que Monkey D. Luffy, el protagonista de One Piece.

Así es, el manga de Eiichiro Oda que se ha convertido en el más prolífico de la historia y cuya adaptación en formato anime es de sobra conocida tras más de 1000 episodios desde su primera emisión en 1999 ya tiene su adaptación al llamado live-action. Netflix ha tirado la casa por la ventana y vuelto a apostar por llevar el anime a su terreno con un presupuesto de más de 140 millones de dólares. Con Matt Owens (Luke Cage) y Steven Maeda (Perdidos) como showrunners, One Piece promete ser una de las series que más de que hablar este verano, y que venga para quedarse como un nuevo éxito en una Netflix ávida de triunfos.

Porque para muchos One Piece es uno de los mangas (y animes) más sagrados que hay y no habrá pocos fans esperando esta nueva adaptación por parte de Netflix, algunos con mayor o menor ilusión. Lo cierto es que la plataforma se las prometía muy felices con la película de Death Note y acabó siendo un fracaso, lo volvió a intentar con la serie Cowboy Bebop y aunque la recepción no fue tan mala la serie no terminó de cuajar. Ahora lo intentar por tercera vez y veremos si es la vencida, aunque el mundo del anime da para infinitas readaptaciones.

Sinopsis, reparto y fecha de estreno oficial

En un anime tan longevo como One Piece hay mucho por donde abarcar, quizá demasiado. Por eso esta nueva serie tomará como hoja de ruta el propio inicio de la serie, con Monkey D. Luffy al principio de su gran aventura por convertirse en el rey de los piratas. Recordemos que One Piece trata en torno a este joven con sombreo de paja y poderes de goma, los cuales obtuvo tras comer una Fruta del Diablo. Inspirado por las fechorías del pirata Shanks el pelirrojo, Monkey se lanzará a surcar los mares con una curiosa tripulación en busca del One Piece, el tesoro detrás del cual van todos los piratas.

Tráiler oficial de la nueva serie de One Piece, que se estrenará en Netflix el próximo 31 de agosto

Para dar vida a Monkey el elegido ha sido Iñaki Godoy, un joven actor mexicano que ya cuenta con sobrada experiencia en la televisión gracia sa la serie Quién mató a Sara. Godoy estará acompañado por Mackenyu, quien dará vida al espadachín Roronoa Zoro y que se trata realmente del único actor japonés del reparto principal. Porque la encargada de interpretar a Nami, la tercera en discordia dentro del buque Going Meri, es Emily Rudd, a quien hemos podido ver en otra serie de Netflix como La calle del terror. Completa el casting principal el actor español de origen británico Taz Skylar como Sanji el cocinero y Jacon Gibson como Usopp.

La fecha de estreno de One Piece en Netflix será el 31 de agosto, día en el que llegará a la plataforma estas nuevas aventuras de Monkey L. Duffy y compañía. Mientras tanto, la plataforma ya ha emitido un adelanto con el tráiler en el que se puede ver por primera vez cómo lucirán los protagonistas en carne y hueso, incluido el pirata con sombrero de paja y sus elásticos brazos. Todas las esperanzas de Netflix están puestas en este nuevo intento por traer el anime al formato live-action. ¿Será esta la buena?

