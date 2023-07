Polémicas y cancelaciones de conciertos: así es Hollywood Vampires, la banda de rock de Johnny Depp

(Grosby Group)

Los viejos rockeros nunca mueren, pero eso tampoco están siempre en la mejor forma para tocar. Eso es lo que le ha pasado a Johnny Depp con su grupo, Hollywood Vampires, el cual ha tenido que cancelar su concierto en Budapest a diez minutos de que este empezase. ¿La razón? Nada menos que haber encontrado a Johnny Depp inconsciente en su habitación de hotel, por lo que tuvo que ser suspendido inmediatamente.

El actor de Alicia en el país de las maravillas tuvo que ser rápidamente trasladado a un hospital para ser atendido después de ser encontrado desmayado en su hotel a escasos minutos de empezar el concierto, tal y como informaba el periódico Blikk de Hungría. Estos hechos sucedieron el pasado 18 de julio, cuando la banda del actor junto a Alice Cooper y el guitarrista Joe Perry (Aerosmith) tenía una cita pendiente en el Papp László Budapest Sport Arena de Budapest dentro de su gira 2022/2023.

Lo cierto es que no había indicios de que el concierto pudiera cancelarse, pues según asegura la banda todo estaba dispuesto para tocar esa misma noche en Budapest. ‘’Todo estaba preparado, el escenario estaba listo. Ni siquiera se nos ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda también habían hecho un ajuste de sonido programado por la tarde. Nadie pensó siquiera en que Johnny Depp no participaría, pues su micrófono también había sido instalado”, explicaba a Blikk una fuente cercana al grupo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Hollywood Vampires tiene que cancelar un concierto a última hora. Ya sucedió algo parecido en Eslovaquia, aunque en ese caso la banda se justificó en base a “problemas técnicos” y la cosa no pasó a mayores. A su vez, Johnny Depp ya había tenido que posponer la gira debido a una fractura de tobillo, teniendo que reprogramar tres de sus tres paradas en la gira. “Mis queridos amigos. Siento decir que me fracturé el tobillo. ¡Vaya fastidio!. Comenzó como un pequeño quiebre, pero en algún lugar entre Cannes y el Royal Albert Hall empeoró en lugar de mejorar. Los chicos y yo sentimos mucho no veros en New Hampshire, pero no temáis, prometo llevaros un increíble show a Europa y daremos lo mejor de nosotros en la Costa Este a finales de este verano”, publicaba Depp en su Instagram allá por el mes de mayo, aunque parece que no ha cumplido del todo su palabra en cuanto a la gira por Europa.

Unidos a pesar del ‘caso Amber Heard’

En los últimos meses los conciertos de Hollywood Vampires se han tambaleado como no lo habían hecho nunca antes desde su formación en 2015, a pesar de los problemas de uno de sus miembros durante ese tiempo. La banda ha logrado sobreponerse todo este tiempo al caso con Amber Heard, el litigio conyugal entre el actor y la actriz de Aquaman que ha puesto en más de un apuro a ambos pero que en ningún momento amenazó con romper la unidad de la banda, tal y como confirmaba el propio Alice Cooper.

Mientras la actriz reside actualmente en Madrid tras dejar atrás el juicio, el actor ha reemprendido su carrera y estrenó en el pasado Festival de Cannes su última película, Jeanne du Barry, que llegará a nuestros cines en septiembre. Mientras tanto, el protagonista de Eduardos Manostijeras sigue siendo el centro de preocupación de sus fans y más después de este episodio. Aun se desconoce qué le sucedió exactamente en Budapest, pero ni hay que olvidar el largo historial de Depp con las drogas tal y como declaró en el juicio con Amber Heard: “He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud. Básicamente me estaba automedicando’'.

