Chicote visita el restaurante con el menú más barato de España, por solo 3,50 €: “Yo no serviría esto en la vida”

El presentador Alberto Chicote visita el restaurante con el menú del día más barato (Getty Images)

El precio medio del menú del día en la Comunidad de Madrid ya se sitúa en los 13 euros, según los datos ofrecidos por los empresarios de hostelería asociados a Hostelería Madrid. En los últimos años, se hace cada vez más complicado encontrar negocios que sirvan ofertas asequibles para disfrutar de una comida sencilla a mediodía. Sin embargo, hay algunos restaurantes que resisten, con precios sorprendentemente bajos.

En uno de sus programas en La Sexta, el cocinero visitó El Bocata, el restaurante ubicado en Parla que puede presumir de servir el menú del día más barato de España, por solo 3,50 € con un primero, un segundo, bebida y postre. El presentador de ¿Te lo vas a comer? se propuso descubrir cómo es posible que un restaurante que sirve menús a tan bajo precio consiga sacar un beneficio. “Es muy sencillo”, respondía el hostelero, asegurando que la clave está en “comprar cantidad directamente a la fábrica” para “negociar con ellos buenos precios”.

El dueño de El Bocata le ha mostrado a Chicote sus cálculos, asegurando que el coste medio de elaborar los menús era de 1,78 €, algo que dejaría un beneficio de menos del 50%. Sobre la cantidad de menús diarios que sirven en este restaurante de Parla, destaca que superan los 300.

A pesar de las explicaciones de Moreno, Alberto Chicote sigue teniendo dudas: “¿Te salen las cuentas?”. Ante la pregunta, el hostelero explica que sale rentable gracias a que hacen “un conjunto con todo y al final renta”, puesto que también sirven “desayunos y copas”. También, explica, se puede permitir este poco beneficio por sus cálculos de ahorro y por el poco personal con el que cuenta. Los camareros no toman nota de los pedidos de cada mesa, sino que los clientes deben pedir a través de una máquina. Además, nadie va a servir los platos comensal por comensal, sino que es estilo autoservicio, lo que permite a Moreno reducir su plantilla a solo 6 personas.

El dueño del restaurante parece convencido de que lo low cost es el futuro de la hostelería en España, aunque Chicote reconoce no estar de acuerdo. “Es echarle a comer a la gente como borregos”, afirmaba el presentador. Después de ver el restaurante y la cocina, Chicote pide al dueño de El Bocata que le enseñe su almacén, donde conserva todo el producto con el que luego cocina sus más de 300 menús.

Producto congelado y poco margen

El hostelero llevó a Chicote a visitar su almacén, repleto de alimentos y de congeladores en los que guarda el producto congelado. “Como se os vaya la luz un día estáis muertos”, bromeaba el chef al comprobar la cantidad de congeladores que se podían encontrar en el local. Ante esto, Chicote quiso saber si “la gente entiende que por un precio más barato hay una merma de calidad”. “No, la gente se cree que es mierda, pero puedo demostrar que no es mierda, es lo que hay en el mercado”, explicaba el hostelero.

No obstante, las explicaciones del dueño no convencieron al presentador. “A mí esto me parece muy bien, pero hay un descenso de la calidad del producto”, insistía Chicote a Carlos Moreno, que destacaba que era precisamente ahí donde estaba el truco de poder vender a esos precios tan reducidos. Para demostrar la eficacia de su negocio, Moreno muestra al chef uno de los productos que incluye en sus ofertas de desayuno, una pieza de bollería industrial que, en fábrica, no cuesta más de 35 céntimos. “Hay muchísimo margen en la hostelería”, afirmaba el hostelero, a lo que Chicote afirmaba que todo dependía, efectivamente, de la calidad de los productos que quisieras servir. “Yo no serviría esto en la vida”, concluía Chicote, mencionando la bollería en cuestión.

