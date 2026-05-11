Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

Imagen de archivo de un vagón de madera entrando en una mina (Canva)

La Unión Europea ha apretado el acelerador en la carrera por las tierras raras, aunque por el momento se encuentra muy lejos de la principal extractora y suministradora de minerales críticos del mundo, China. Como primer paso, Bruselas ha destacado 34 materias primas críticas, de las cuales cuatro se encuentran en territorio español y resultan clave para la independencia del bloque. Además, la extracción de estos elementos otorgó al país 830 millones de euros en 2024, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

En concreto, los minerales seleccionados por la UE con presencia en España son el cobre, el wolframio, el espato-flúor y el estroncio. El país cuenta con una clara ventaja geológica respecto al resto de Europa, siendo el único productor de sepiolita y estroncio, el primer productor de espato-fluor y yeso, el segundo de cobre, mármol, magnesita y sales potásicas, el tercero de wolframio y el cuarto de granito.

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Como parte de la estrategia europea en convertirse en extractora y suministradora de minerales raros, se han aprobado siete proyectos europeos en España, concretamente en minas de Extremadura, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Extremadura lidera los proyectos de extracción

Dentro de las siete minas elegidas por Bruselas, Extremadura cuenta con los proyectos más avanzados. En las minas de Aguablanca, en Badajoz, y de Las Navas, Cáceres, se realizan trabajos de extracción de minerales para baterías, mientras que en las de La Parrilla, Cáceres, buscan wolframio, un mineral esencial para el sector aeroespacial y el de defensa.

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La mina de Aguablanca (subterránea) se sitúa en Monasterio, Extremadura, en la frontera con las provincias de Huelva y Sevilla y se centra en la extracción de níquel, cobre, cobalto, platino, paladio y oro. La empresa extractora, Rio Narcea, consiguió la aprobación del proyecto en mayo de 2025, para un periodo de 20 años.

Según detalla la empresa extractora, se trata de una mina descubierta en 1994 y una de las pocas capaces de producir níquel y cobre en España. Durante 11 años se explotó a cielo abierto (2005-2015), con una extracción total de 14 millones de toneladas. En 2007, el proyecto fue adquirido por la empresa canadiense Lundin Mining, que pasó a la minería subterránea en 2015. En 2016, Lundin cerró la mina debido a la caída de los precios del níquel y el cobre.

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Imagen de archivo de la mina de Aguablanca, en Extremadura, a 25 de agosto de 2018 (Europa Press)

Las dos minas de Cáceres para el litio y tungsteno

Por su parte, el proyecto de Las Navas, en Cáceres, tiene como propietario a la empresa Lithium Iberia y permitirá la extracción de litio en la zona rural de Cañaveral, en una antigua explotación minera que funcionó hasta los años 70. Según detalla la empresa, cuentan con una concesión minera de 30 años que, inicialmente, se llevará a cabo a cielo abierto, para pasar al sexto año a la minería subterránea.

Además, detallan que el ritmo de producción que esperan conseguir es de 1,2 millones de toneladas anuales de mineral y 30.000 toneladas anuales de hidróxido de litio grado batería. La mina contará también con una planta que dará suministro a 2,5 millones de vehículos eléctricos anuales.

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La tercera mina de Extremadura con el visto bueno de la Unión Europea para su funcionamiento es la de La Parrilla (Cáceres), uno de los yacimientos de tungsteno más importantes a nivel mundial fuera de China, con una superficie total de más de 7.000 hectáreas. La planta se encuentra actualmente parada, por labores de mantenimiento, pero estuvo en funcionamiento desde el cuarto trimestre de 2019 hasta marzo de 2022.

El proyecto, liderado por la empresa Iberian Resources Spain, se encuentra situado en el “Cinturón Ibérico de Wolframio y Estaño”, una de las zonas mineras más importantes a escala mundial por el amplio número de indicios mineros. La operación contará con los trabajos de voladura, carga y transporte y volverá a operar una vez estén instalados los nuevos equipamientos.

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¿Qué son los minerales de tierras raras y por qué son importantes?

La mina Doade, en Galicia, con una inversión de 120 millones

En Galicia se ubica el cuarto proyecto minero subvencionado por la Unión Europea. La gestión, a cargo de Recursos Minerales de Galicia, abordará la construcción de una mina subterránea y una planta de tratamiento de los minerales del subsuelo de Doade-Beariz, en Ourense.

Este proyecto contará con una inversión de más de 120 millones de euros, con una duración de 42 años para una superficie de 13,62 hectáreas. Además, se espera que se procesen 500.000 toneladas de mineral al año entre litio, moscovita y feldespatos para cerámica, generando así 320 empleos directos e indirectos.

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El proyecto de Ciudad Real con el wolframio<b> </b>como principal interés

El proyecto El Moto está situado en Abenójar, aproximadamente a 62 km de Ciudad Real y a 40 km de Puertollano. Los derechos mineros son propiedad de Abenójar Tungsten SL, titular de una concesión minera otorgada en 2015 para un periodo de 30 años, prorrogables hasta 90 años.

Según los informes de la promotora, el cuarzo es el mineral más abundante de las vetas, mientras que la arsenopirita y la pirita son los sulfuros más abundantes. El wolframio es el metal de principal interés económico, mientras que el oro es también un elemento potencialmente económico.

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El estudio de viabilidad del proyecto para la extracción de wolframio se basa en una instalación de procesamiento con una capacidad de producción de 1.000.000 de toneladas al año, que se espera que genere 300 empleos directos y 500 indirectos.

Imagen de la mina de El Moto, en Ciudad Real (Abenójar Tungsten SL)

Andalucía, el proyecto renovable

Andalucía acogerá dos minas con el respaldo de la Unión Europea. La primera, mina Las Cruces, se encuentra ubicada entre los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena, en Sevilla, y se trata de una mina subterránea de refinería polimetálica ubicada justo debajo de un sitio previamente explorado entre 2009 y 2020. Esta mina se encargará de extraer cuatro materiales: cobre, zinc, plomo y plata.

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El proyecto cuenta con una inversión de más de 750 millones de euros y espera generar más de 2.400 puestos de trabajo entre los empleos directos, indirectos e inducidos durante una operación de unos 20 años. Según el promotor, Cobre Las Cruces, la mina cuenta con reservas de 41,6 millones de toneladas de minerales y contempla una extracción anual de 50.000 toneladas de zinc, 4.159 toneladas de cobre, 25.000 toneladas de plomo y 35 toneladas de plata.

Por último, el proyecto CirCular, de Atlantic Copper, ubicado en Huelva, se centrará en recuperar materiales como cobre, oro, plata, platino, estaño y paladio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y se espera que entre en funcionamiento durante el segundo trimestre de 2026. Según los promotores, se han invertido hasta el momento más de 450 millones de euros y se espera que procesen 60.000 toneladas de metales al año, generando empleo para más de 350 personas (directos, indirectos e inducidos).

A diferencia de los otros seis proyectos, este se centra en el reaprovechamiento de residuos de pequeños dispositivos como teléfonos móviles, baterías, cámaras u ordenadores portátiles, que contienen diferentes cantidades de cobre y otros metales como oro, plata, paladio, platino, estaño y níquel, dándole una nueva vida a estos productos.