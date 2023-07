Letizia ‘celebra’ 19 veranos en Mallorca: las polémicas que han marcado su relación con la isla

Letizia en Mallorca en agosto de 2022. (Getty)

El próximo domingo 30 de julio la reina Letizia tiene una cita en Mallorca, la isla con la que tiene una relación que se puede definir como complicada y a la que lleva acudiendo desde hace 19 años como miembro de la Corona. Han sido dos décadas en las que han pasado muchas cosas y en las que la estructura de la familia real ha cambiado de pies a cabeza, así como el rol de la asturiana.

Nada queda de aquellos primeros años en los que, como princesa de Asturias, posaba junto a los ahora reyes eméritos, las infantas Elena y Cristina y sus respectivas familias, pues todos ellos quedaron relegados años atrás del posado familiar. Ahora los protagonistas son en exclusiva los reyes Felipe y Letizia, sus hijas y la reina Sofía.

PALMA DE MALLORCA, SPAIN - AUGUST 04: Queen Letizia of Spain (R) and Queen Sofia (L) host a dinner for authorities at the Almudaina Palace on August 4, 2017 in Palma de Mallorca, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

Pero también ha cambiado la relación de la institución con la isla y es que ha dejado de ser el paraíso estival de sus miembros, donde Felipe VI y sus hermanas crecieron junto al mar, para ser un punto más en la agenda laboral de los Reyes. Una distinción marcada especialmente por Letizia, que nunca ha encontrado en Mallorca esa calma que sí tuvieron sus suegros. De hecho, para ella es un punto más en su agenda laboral antes de disfrutar de sus vacaciones ‘de verdad’, las privadas, lo que ha provocado que en varias ocasiones haya protagonizado sonadas polémicas.

De todas ellas la más conocida es el rifirrafe con la reina Sofía. El escenario fue la catedral de Palma durante la Semana Santa de 2018, cuando la emérita, al intentar hacerse una fotografía con Leonor y Sofía, se encontró con la negativa de Letizia, que intentó por todos los medios que la instantánea no se produjera. Si bien fueron solo unos segundos, el vídeo traspasó fronteras y es que en él no solo se podía ver cómo la Reina se interponía, también el estupor de Felipe VI y Juan Carlos I. Tras unos meses agitados, los ánimos se calmaron y ambas mujeres reaparecían juntas y queriendo demostrar que entre ambas no había ningún conflicto.

La reina Letizia junto a sus hijas y su suegra en Mallorca en el verano de 2022. (Getty)

Tampoco se ha perdido en el olvido la famosa frase de Letizia de “¿Tú te crees que esto son vacaciones?”. La pronunció en 2010 y desde entonces se ha recordado en cada uno de sus veranos mallorquines, pues con ella dejó claro que para ella estar en la isla es algo puramente laboral. De ahí que siempre apure al máximo sus días antes de viajar a Mallorca, pues quiere estar el tiempo justo y necesario. Eso sí, cuando está allí saca su lado más profesional y se vuelca en todas las ocasiones que se deja ver en público.

