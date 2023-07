La divertida anécdota del encuentro entre Felipe VI y Carlos Alcaraz tras la victoria en Wimbledon, con mención a Rafa Nadal incluida

El rey Felipe VI y Carlos Alcaraz, posando tras la victoria del tenista español en Wimbledon. (EFE)

Felipe VI fue uno de los testigos de excepción de la histórica primera victoria de Carlos Alcaraz en el Campeonato de Wimbledon. El rey estuvo pendiente desde la grada de cada detalle del partido y celebró con entusiasmo el éxito del español, a quien posteriormente pudo felicitar en persona, protagonizando una divertida anécdota.

Tras vencer a Djokovic en la final, el joven murciano hizo una espontánea petición: “He jugado delante de usted solo dos veces. Las dos veces he ganado, así que espero que venga a más partidos”, dijo refiriéndose a su victoria en el US Open, donde también estuvo Felipe en el partido decisivo.

El rey Felipe, conversando con Carlos Alcaraz tras proclamarse campeón de Wimbledon. (Casa Real / EFE)

El rey recibió con una sonrisa las palabras de Alcaraz y, minutos más tarde, felicitaba al tenista en el salón del All England Tennis Club, fundiéndose en un abrazo con el joven. “No sé si eres consciente de lo que has hecho”, le expresó Felipe. Además, le confesó que pensaba que tras convertirse en ganador iba a trepar por la grada, tal y como hizo Rafa Nadal en 2008 al vencer a Roger Federer en aquel mismo escenario.

Esta no es la primera vez que el rey Felipe expresa al joven tenista su felicitación y reconocimiento por sus importantes hitos. Y es que en 2022 ya saludó en persona al tenista tras ganar a Nadal en el Mutua Madrid Open. Además, meses después el murciano sería invitado a Zarzuela después de vencer en el US Open y convertirse en el tenista más joven de la historia en alcanzar el número 1 en el ranking ATP.

Guillermo y Kate, anfitriones

El rey Felipe, saludando a los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, durante la final de Wimbledon. (EFE)

Tras el afectuoso saludo al vencedor, Felipe le presentó a los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, que asistieron al encuentro acompañados por sus dos hijos mayores, Charlotee y George. La familia no perdió detalle de todo lo acontecido en la final del torneo inglés y, como manda la tradición, felicitó al español tras la victoria.

No fueron los únicos royals en el palco de Wimbledon, pues entre los VIP de la grada también estaba la princesa Olimpia de Grecia junto a su cuñada, Poppy Delevingne. Además, asistieron numerosas estrellas de Hollywood como Brad Pitt, Emma Watson o James Norton. De hecho, el rey Felipe no dudó en saludar a Daniel Craig y Rachel Weisz al pasar junto a ellos en el palco.

