Resultados en Murcia de las elecciones generales en España del 23 de julio de 2023

Resultados de las Elecciones Generales del 23J en Murcia.

Este domingo, 40 millones de españoles han sido llamados a votar en las urnas. Las elecciones generales de este 23 de julio son unas de las más importantes de la historia democrática del país. Estos comicios han desplazado a millones de personas a lo largo de toda España hasta los colegios electorales donde han ejercido su derecho a voto entre las 09:00 h y 20:00 h. Serán sus papeletas las que decidan el futuro Gobierno y a su líder. Los principales candidatos a la presidencia son Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez-Feijóo (PP), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox).

El recuento de votos continúa en los colegios electorales. Aquí puedes ver la gráfica en directo de los resultados de las elecciones generales en la Región de Murcia:

Resultados electorales en cada provincia

Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones generales 2023

Yolanda Díaz (Sumar), Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox).

Tras unas elecciones generales, es necesario obtener la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para lograr sacar adelante la investidura de un presidente y la formación de un gobiernero. Esta mayoría se consigue obteniendo el voto de la mitad de los diputados más uno, es decir, con un total de 176 representantes del total de 350 que conforman la Cámara.

Qué ocurre si un candidato no tiene mayoría absoluta: pactos y opciones

A menos de una semana de las elecciones, pocos detalles se escapan ya sobre la trayectoria y la vida personal de los candidatos a la Presidencia del Gobierno

Una vez celebrados los comicios y repartidos los escaños, puede suceder que un solo partido no consiga los votos necesarios para la mayoría absoluta, como ocurrió las elecciones de 2019. En estos casos, los partidos con representación en la Cámara deben reunirse con el objetivo de llegar a pactos de Gobierno. Si entre varios consiguen llegar a los 176 escaños necesarios, podrán gobernar a través de la fórmula del Gobierno de coalición, como ha sucedido durante la última legislatura.

Un mes después de las elecciones, sin tener en consideración la evolución de los pactos, se configura el Congreso de los Diputados. En este caso, será el 23 de agosto cuando se establezca la Cámara y nombren los integrantes de la mesa y al presidente o presidenta del Congreso. En los días posteriores, el rey recibirá en el Palacio de la Zarzuela a los candidatos para designar al encargado de formar Gobierno. En este punto pueden suceder dos cosas: que haya un acuerdo y se conforme el Ejecutivo, o que, por el contrario, no lo haya.

En caso de que el Congreso no apruebe una investidura porque no se alcancen los 176 diputados necesarios en la votación, se abrirá un plazo de dos meses para llevar a cabo nuevos intentos de investidura. Una vez extinguido este período, y si no hay éxito en los pactos, se procederá a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones 54 días más tarde.

