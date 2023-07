Un PSOE molesto acusa a Feijóo de “poner en la mesa fango” y el PP, eufórico, descarta otro debate con Sánchez: la resaca del cara a cara

Pedro Sánchez, recibido en Ferraz tras el cara a cara con Feijóo. (Foto: PSOE)

El debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este lunes, el único que tendrá lugar durante la campaña de las elecciones generales el 23 de julio, arrasó en audiencia al alcanzar hasta 11,3 millones de espectadores, pero la sensación que dejó no invitó a la confianza hacia una cita catalogada de decisiva. Un Feijóo al ataque con mentiras frente a un Sánchez incómodo y a remolque es la panorámica de los 100 minutos de choque entre los candidatos de los dos principales partidos.

La tensión y los reproches coparon el cara a cara y esa visión se ha trasladado este martes, el día después. “Fue un debate muy tenso en el que Feijóo interrumpía constantemente. Mintió todo el rato: sobre los datos de creación de empleo, sobre el número de autónomos, sobre el precio de la energía”, ha resumido el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, en la Cadena Ser.

Te puede interesar: Un debate para saldar deudas pendientes: de Vox a Bildu, de la ley ‘sí es sí’ al ‘que te vote Txapote’

El cabeza de lista por Bizkaia ha insistido en que “Feijóo puso en la mesa fango y barro, mentira tras mentira, y así no hay quien pueda hacer un debate ordenado y real”, en relación a los datos inciertos vertidos por el líder del PP sobre el empleo, la deuda o la inflación, además de otras mentiras sobre el falso apoyo del PP a la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

En este sentido, López ha lamentado que el aspirante a la Moncloa utilizara de de forma “perversa” a las víctimas del terrorismo de ETA, al destacar solo a Miguel Ángel Blanco, o rehusar condenar la frase de “que te vote Txapote” tras pedirlo la hermana de Gregorio Ordóñez. Tampoco respondió a la pregunta sobre los pactos con Vox, que niega la violencia machista, y usó la ley del solo sí es sí para no nombrar estos acuerdos con la ultraderecha, mediante los que se han eliminado consejerías y concejalías de la mujer e igualdad.

Te puede interesar: Feijóo ataca a Sánchez con mentiras en el debate cara a cara

Una cosa hay cierta y es que Feijóo, que partía con desventaja, dio la sorpresa y manejó el relato a su antojo, desconcertando al propio líder del Ejecutivo, normalmente fuerte en el campo discursivo. “Vimos a un Sánchez algo nervioso y desorientado en la estrategia”, ha reconocido el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en una entrevista en el mismo medio de comunicación.

El PP, sorprendido por la estrategia de Sánchez

La euforia en el PP no se puede ocultar. Brilla mucho más que los intentos del PSOE de dar a Sánchez como ganador. No obstante, pese a ese éxito y a las intenciones de gobernar en minoría, sin Vox, los populares insisten en que Feijóo no se abre a más debates, ni a más cara a cara ni a asistir al debate del próximo 19 de julio con los otros tres principales candidatos (Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal).

“No hay planteamiento de hacer otro cara a cara, no está sobre la mesa”, ha sentenciado Sémper. “Lo que me tiene sorprendido es que se haya infravalorado a Feijóo. Cuando crees que vas muy sobrado en un cara a cara es posible que te salga mal”, ha recalcado para poner énfasis en la actitud de Sánchez más que en la de su propio candidato. En este sentido, fuentes populares añaden su sorpresa por la estrategia de Sánchez, que en el minuto de oro entró en el marco de la derecha al nombrar a ETA. Para bien o para mal, no habrá segunda vuelta.

Seguir leyendo: