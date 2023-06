El lado más íntimo de Pedro Sánchez: romántico, padre entregado y con pasado “ligón”

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en Downing Street. (Leon Neal/Getty Images)

Queda menos de un mes para que los colegios electorales abran sus puertas para elegir al que será nuevo presidente del Gobierno. Tras la decisión de Pedro Sánchez de adelantar los comicios para el próximo 23 de julio, partidos y políticos se están esforzando para atraer el mayor número de votos y lograr la victoria en las urnas. Una meta que también tiene el actual mandatario, y es que Sánchez vuelve a presentarse como candidato del PSOE.

Pese a que lleva cinco años en el cargo y es un rostro más que conocido, lo cierto es que todavía son muchas cosas las que no se conocen del líder socialista, que en lo personal siempre ha optado por la discreción. Pese a ello, gracias a algunas de sus entrevistas se han podido conocer algunos detalles de su faceta más personal.

Natural de Madrid, nació en el distrito de Cuatro Caminos, muy cerca de la concurrida zona de Nuevos Ministerios, en una familia acomodada. Su padre, Pedro Sánchez Hernández, trabajó como gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y ocupó cargos de responsabilidad en el Ministerio de Agricultura. Por su parte, su madre, Magdalena Pérez-Castejón, fue funcionaria de la Seguridad Social y con 40 años decidió empezar a estudiar Derecho, carrera en la que se licenció y pudo trabajar como abogada. Curiosamente coincidió con Pedro en la universidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana en un acto en Ferraz.

Cuando Pedro tenía tres años nació su hermano, que trabaja como director de orquesta bajo el nombre de David Azagra. Aquellos primeros años del político sucedieron entre el colegio Santa Cristina de Chamartín, un centro privado religioso; el instituto Ramiro de Maeztu -donde coincidió con la reina Letizia- y la localidad mallorquina de Can Picafort, donde la familia pasaba sus vacaciones de verano. Su hermano, por su parte, cambió el centro de la calle Serrano por el colegio Cheverus, de Portland, Estados Unidos, donde cursó bachillerato.

En aquella época Pedro Sánchez ya había demostrado tener intereses políticos, pero su gran objetivo era el baloncesto y es que quería ser profesional. De hecho, jugó en el Estudiantes, el club de baloncesto de su escuela, hasta que cumplió 21 años. Todo cambió cuando terminó la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, pues se dio cuenta de que su gran pasión era la política.

Pero no todo fueron estudios y esfuerzos en esa época. Según le contaba a Bertín Osborne en el programa En la tuya o en la mía, en su juventud fue “un poco bala”. “He sido ligón hasta los 31″, contaba al presentador, desvelando al público que su primera novia fue una chica italiana. “Tenía 14 años. Iba vestido como un breaker”, contó divertido, recordando aquel amor de verano que cayó rendido a su técnica de ligue, “le daba mucho al palique”.

Begoña Gómez en una imagen de archivo.

Pero su gran amor no llegó hasta Begoña Gómez, su mujer, de quien ha asegurado que “me enamoré perdidamente”. “Hay una cosa de Begoña que me encanta y es que no se dedica a la política”, explicó a Bertín, destacando de ella que es una mujer “positiva, constructiva, siempre mira las cosas buenas de la vida”.

Se conocieron durante una fiesta, un auténtico flechazo tras el cual no se han separado. Al poco de conocerse, Pedro se fue a vivir con ella en el piso que tenía en La Latina, en pleno centro de Madrid. Una época que ella recuerda con cariño y es que él le escribía cartas de amor que todavía tiene guardadas, según le contó a Susanna Griso en el programa 2 día y 1 noche, emitido en el verano de 2016. “Tiene muchos detalles y cuando te ve agobiada te propone salir a cenar o te prepara un momento especial”, añadió sobre él.

Pedro y Begoña dieron la bienvenida a su primera hija, Ainhoa, en 2005 y un año después se casaron en una ceremonia civil que estuvo oficiada por Trinidad Jiménez, la exministra de Asuntos Exteriores. Su segunda hija, Carlota, nacía en 2007 cuando la familia ya había abandonado el centro de Madrid para trasladarse a Pozuelo de Alarcón, donde compraron a medias un chalet de grandes dimensiones que todavía poseen.

Sobre sus hijas, el presidente del Gobierno confesó a Jordi Évole en Lo de Évole que “hago todo lo posible por ser un buen padre, pero eso quien lo tiene que responder son mis hijas, no yo”. Además, respondió al periodista cuando le preguntó si habla de sexo con ellas: “Yo les tiro algunas veces la caña a ver si pican, pero hablan más con su madre de estas cosas que conmigo, pero no porque yo no lo intente, quizás porque se sienten más cómodas con ella para estas cosas”, respondió.

