Santiago Abascal se queja de un detalle de Pablo Motos que marcó su paso por ‘El Hormiguero’: “Nunca lo he contado”

Santiago Abascal en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Mientras que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoó han protagonizado un cara a cara televisivo en Antena 3, Santiago Abascal, el líder de Vox, se ha hecho viral tras la publicación de una entrevista en la que habla de su paso por El Hormiguero en el 2019. Una visita que este año no se ha repetido, tal y como denunció la formación extrema derecha, pero que sigue teniendo muy presente.

“Nunca lo he contado”, comienza explicando el vasco, que desvela que Pablo Motos le dijo durante la primera pausa publicitaria que esa era “la vez que más gente había pedido venir al programa”. Por ello, Abascal no dudó en saludar con la mano a todos aquellos que estaban sentados en el plató, que le respondieron gritando: “¡Presidente, presidente!”.

“La cara de Pablo Motos era de pavor. La mía un poco de timidez y de sorpresa, y les dije, ‘luego no hagáis esto’, aunque yo no sabía quiénes eran”, sigue narrando Santiago. “No, no, luego no hagáis esto. ¡Por supuesto!”, afirma que dijo Pablo Motos a las personas sentadas en el público a los que, según afirma, “no les dejaron aplaudir en ningún momento”.

Santiago Abascal en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Según el de Vox, el motivo estaría en los deseos del programa de Antena 3 de mantenerse al margen de la política y es que a Pablo Motos “le habían dicho que estaba blanqueando al fascismo”. “Me hizo la entrevista totalmente condicionado”, continúa recordando Santiago, quien sin embargo se fue del estudio de Antena 3 con buen sabor de boca.

“Pero bueno, la verdad es que nuestro mensaje llegó a mucha gente y creo que llegó bien a pesar del tipo de preguntas y de la entrevista, porque (Pablo Motos) estaba condicionado por la presión que recibió. Lo vieron más de 4 millones de personas y probablemente por eso no han vuelto a invitarnos”, termina diciendo, recordando una vez más que su formación no ha sido invitada en este periodo electoral a protagonizar una nueva entrevista en el espacio de entretenimiento.

A finales de junio Vox denunció el veto de El Hormiguero a Santiago Abascal. A través de una carta publicada en las redes sociales, el partido ultraderechista aseguraba que habría una mano negra que querría evitar que se escuchara a su líder ya que la cadena había desconvocado al político. En el tuit Vox tachaba de “boicot” la actuación de Atresmedia e insistía en “respetar los principios de pluralismo e igualdad”. Llamaba la atención que la formación se refería en todo momento a una norma de titularidad pública, cuando Atresmedia es una compañía privada.

