Feijóo suspende la campaña por un tirón en la espalda y dice que no sabía que Marcial Dorado era narcotraficante cuando le conoció

A poco más de dos días del fin de la campaña electoral, Feijóo ha tenido que cancelar toda su agenda de este miércoles por un tirón en la espalda. “Me desplacé a Mallorca y cuando salí de los estudios de Espejo Público, al levantarme de la silla, tuve un tirón. Llevo tres semanas sin hacer deporte, y lo pasé francamente mal”, comenta el candidato en una entrevista en Al Rojo Vivo desde la sede del partido.

El tirón lumbar no le impidió ofrecer el mitin que tenía programado en Mallorca junto con Marga Prohens, “me inyectaron Urbason al llegar a Mallorca para intentar hacer el mitin”, explica.

Pero este no es el único motivo para cancelar su agenda de este miércoles preelectoral, ya que el PP tenía previsto un acto de campaña en Tenerife y una visita a Las Palmas de Gran Canaria, donde se está produciendo un incendio que aún no está controlado. Feijóo reconoce hoy que no es procedente celebrar un mitin en un contexto tan adverso y dramático en el archipiélago canario, pero asegura que intentará acabar la campaña “con dolor y sin él”.

A donde no asistirá será a la cita electoral de esta noche: el debate organizado por la televisión pública. En mismo, participarán el candidato socialista, Pedro Sánchez, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el de Vox, Santiago Abascal. Feijóo despeja cualquier duda sobre una aparición “sorpresa” anunciando que, si su espalda se lo permite, viajará a Valencia esta tarde.

No ha faltado la pregunta del día: su relación con Marcial Dorado. En su respuesta, el líder del PP ha vuelto a esquivar las críticas por su amistad con el narcotraficante y contrabandista gallego. Asegura que “evidentemente” no sabía que era “narco” cuando se publicó la famosa fotografía de ambos en un yate en el año 1995. “En aquel momento no tenía ninguna acusación por ello”, se defiende el líder del PP. Dorado ya había sido detenido en los años 90 por contrabando de tabaco. A día de hoy sigue cumpliendo condena en la cárcel de Teixeiro (A Coruña), pero en régimen de semilibertad desde 2020, cuando le concedieron el tercer grado.

“Ahora es más fácil saber cosas, hay internet, Google, cuando yo le conocí, no tenía ninguna causa relacionada con el narcotráfico”, justifica.

Con todo, Feijóo se queja de que este asunto le persiga una campaña más. “Esto es muy cansino”, lamenta, para a continuación enumerar las campañas en las que ha tenido que responder a acusaciones sobre su relación con el narcotraficante.

El expresidente de la Xunta de Galicia ha zanjado el tema amparándose en sus mayorías absolutas en Galicia: “Si llevo 30 años conviviendo con esto, no me voy a preocupar por tres días de campaña que quedan, ni me preocuparé en el futuro. Los gallegos conocen bien lo que pasó y todas las veces que me presenté me dieron su mayoritaria confianza”.

