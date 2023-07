Elecciones generales 23-J, en directo | Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal lo juegan todo al debate a tres de RTVE con Feijóo de espectador

Feijóo espera que el PSOE le evite a Vox

Alberto Nuñez Feijóo “tiene alguna esperanza” de que el PSOE no dificultará la gobernabilidad de España y evitará que su partido pacte con Vox. En una entrevista que publica este miércoles el diario La Vanguardia, Feijóo ha añadido sobre este asunto: “Creo que no se puede ser tan... ¿cínico? ¿Le preocupa un pacto y tu único objetivo es que tu adversario político llegue a un acuerdo? La realidad es que no le preocupa el pacto”.