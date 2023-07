El Atlético presenta a Soyuncu, el exdelantero que intentó fichar Guardiola para el City: “Vengo a un club de leyenda”

Soyuncu posa como nuevo jugador del Atlético de Madrid (Atlético)

Los caminos de Soyuncu y el Atlético de Madrid ya se han unido. A punto estuvieron de hacerlo durante el verano de 2018 cuando el turco, entonces en el Friburgo, buscaba un nuevo reto y el Atlético de Madrid un central que realizara la transición tras la marcha de Diego Godín a final de aquella temporada. El Leicester estuvo más rápido y se hizo con los servicios de un Soyuncu que ahora, cinco años después, ya posa y habla como rojiblanco. “Me siento muy orgulloso de estar aquí. Es un club muy importante y tiene mucho significado para mí”, dijo durante su presentación.

El central firma hasta 2026 y se convierte de esta manera en el segundo fichaje de la entidad madrileña tras la llegada de Javi Galán. El Cholo Simeone comienza así a edificar la casa por los cimientos. Dos defensas, a la espera de que se haga oficial el fichaje del tercero, César Azpilicueta para asentar las bases del un equipo que en las últimas temporadas ha encajado más goles de lo normal y ha perdido la solidez defensiva que tanto le caracterizaba. “Lo daré todo para que así sea”, asegura Soyuncu.

Antes del ostracismo, fue pretendido por Guardiola

Soyuncu llega al Atlético de Madrid en medio de un mar de dudas sobre su rendimiento. Las ha generado su discreta temporada en el Leicester donde apenas ha participado en nueve partidos entre toda las competiciones. Registros que distan con el rendimiento mostrado en sus temporadas anteriores como jugador de los foxes. Su actual estado de forma física y mentalmente no está afectaddo. “En los últimos partidos que he jugado no he tenido ningún problema físico, me siento perfectamente preparado para dar todo lo que pueda en el club”, afirma el jugador turco.

Soyuncu asombró con sus cualidades futbolísticas. Un seguro en el juego aéreo, agresivo en el corte, fuerte físicamente, buena salida de balón y una gran capacidad para leer las jugadas y anticiparse a sus rivales. Cualidades que le llevaron a ser incluido en el mejor once de la Premier League 2019/2020 y despertar el interés del Manchester City de Pep Guardiola que incluso llegó a ofrecer 45 millones, el doblo de lo que había pagado el Leicester dos temporadas antes. “He sufrido, pero ya estoy recuperado plenamente de todo”.

De la delantera al central izquierdo... siendo diestro

Sus inicios como jugador, en la academia del Bucaspor, fueron desempeñándose en una posición bien distinta a la actual: como delantero. Hasta los 15 años goleó en las categorías formativas del fútbol turco. Sin embargo, al mismo tiempo que fichaba por otros clubes, fue retrasando su posición primero al mediocentro y más tarde al eje de la zaga donde actualmente se desempeña. “Simeone es una leyenda, estoy impaciente por trabajar bajo sus órdenes y dar todo físicamente. Arda Turan me ha dicho que el vestuario y afición es una gran familia”.

Pese a ser la derecha su pierna dominante, Soyuncu juega más caído al lado izquierdo, flanco cargado de competencia. El propietario en el tramo final de la temporada fue Hermoso, toda vez que Reinildo permaneció lesionado. Soyuncu deberá competir con ambos por el puesto. “La decisión sobre si jugaremos con tres centrales o una línea de cuatro y si debo ser central zurdo o diesto la tomará Simeone. Siempre he querido trabajar con él y jugaré donde me pida. Daré todo en la posición que sea”, finalizó Soyuncu,

Ya sea como central zurdo o diestro, lo que ya es una realidad es que Soyuncu refurza una zaga rojiblanca en busca de recuperar la solidez defensiva de antaño. Simeone ya tiene a su guerrero turco.

