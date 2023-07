Quién es Juni Calafat, el encargado de fichar promesas en el Real Madrid: Vinicius, Rodrygo, Valverde y ahora Arda Güler

Juni Calafat y Vinicius (Redes sociales)

Cuentan los aficionados que le han visto en persona que Juni Calafat pasa totalmente desapercibido cuando acude al Santiago Bernabéu a ver un partido del Real Madrid. Algo que a buen seguro le apasionará, ya que aseguran, los que le conocen, que es todo un loco del fútbol. Y que, sin embargo, no le saca de la contención y del anonimato en el que se maneja con soltura. Pero el perfil bajo del que es el Chief Scout y director de Fútbol Internacional del club blanco no esconde una realidad clarividente: este español natural de Madrid y criado en Brasil, mano derecha de José Ángel Sánchez, ha sido el encargado de construir la columna vertebral de futuro del equipo.

Un vistazo rápido a la lista de fichajes/descubrimientos para el Madrid en el haber de Calafat deja, literalmente, con la boca abierta: de mayor a menor edad, Ferland Mendy, Eder Militao, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Fran García, Vinicius, Rodrygo, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y, como todo parece indicar, Arda Güler. Con el añadido de, en 2024, Endrick. Casi nada para el que primero fue Jefe de Captación del Madrid en Sudamérica. Un territorio que domina a la perfección, al igual que el idioma portugués, también determinante en las auténticas virguerías que ha protagonizado hasta la fecha en materia de contrataciones.

No contento con tal ristra de logros, Calafat también puede apuntarse el tanto de haber traído a la disciplina blanca a todo un mito reciente de la misma: Casemiro, ganador de hasta cinco Champions como merengue. La adición de Antonio Rüdiger fue otra de las suyas. Por no hablar de los futbolistas que no cuajaron en el Madrid, pero sí lo han hecho fuera: Fabinho (Liverpool), Odegaard (Arsenal), Take Kubo (Real Sociedad)... Todo esto desde la discreción y entre bambalinas, a la chita callando mientras conformaba (y lo seguirá haciendo) el que puede ser el núcleo duro del Real Madrid durante muchos años.

De comentarista en TV a gran armador del Madrid

Una década atrás, Juni Calafat trabajaba en Movistar. Fue en 2013 cuando dejó sus labores como comentarista televisivo para enrolarse en las filas del Madrid. Desde el principio de su andadura, se ha centrado en la búsqueda de jóvenes talentos con posibilidades de hacerse un hueco en el primer equipo o, si no consiguen triunfar como madridistas, de dar réditos económicos al club en los distintos mercados de fichajes.

Está visto que Calafat y su equipo de ojeadores rozan prácticamente la perfección. El archivo de vídeos para hacer scouting que posee tiene fama de ser inabarcable, a la par que efectivo: las perlas a las que trajo que han disparado su valor se acumulan. Eso sí, nadie es perfecto, y su ojo normalmente clínico no está exento de fallos. Por ejemplo, Lucas Silva, Sergio Díaz o Reinier Jesús. Y, entre hombres más contrastados, Eden Hazard.

No obstante, en el currículum de Juni Calafat, a sus 50 años, pesan en mucha mayor medida los hitos positivos. Seguirá moviéndose más cómodo en la sombra, pero tengan claro, cuando un nuevo diamante en bruto la rompa en el Madrid, que el mérito, sobre todo, le corresponderá a él.

