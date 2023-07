El director de Ferrari explica los motivos por los que no permitieron a Sainz adelantar a Leclerc: “Ha sido la mejor estrategia que podíamos seguir”

Carlos Sainz durante la carrera del GP de Austria. (Reuters)

“No estoy muy contento, creo que había ritmo de carrera para mucho más que acabar cuarto. Haber aguantado detrás de Charles al principio, que se me comprometiese después con un pit stop detrás suyo, perder posiciones que luego he tenido que remontar, también tuve sanción por límites de pista... He jugado en equipo y no entiendo que se me penalizara. La situación no es la que esperaba”, explicó Carlos Sainz una vez finalizado el GP de Austria. Para entender su frustración basta con recordar las decisiones tomadas por Ferrari durante la carrera, aunque su director considere que fueron acertadas.

Sainz salía desde la tercera plaza, mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, segundo. Las posiciones se respetaron en los primeros metros sin mayores contratiempos ni polémicas. Hasta que, consumadas las primeras vueltas, Sainz reflejó que tenía más ritmo que el monegasco. Las vueltas se sucedían con el español pegado al alerón trasero de Charles y Verstappen aprovechó la coyuntura para meter más terreno de por medio sin oposición alguna. Fue en ese momento cuando desde el muro le dijeron “Si tienes más ritmo, háznoslo saber”. A lo que Sainz respondió de forma contundente “¿De verdad hace falta que lo diga? Podemos alcanzar a Verstappen, dejadme intentarlo”. Poco importó su mensaje, pues se hizo el silencio hasta que más tarde le comunicaron la decisión del equipo “no ataques por ahora”. Palabras que frenaron al español y facilitaron la escapada tranquila de Verstappen.

“Creo que hicimos la mejor estrategia posible”

Fred Vasseur, jefe del equipo Ferrari, explicó cómo fue la toma de decisiones de los italianos en la controvertida radio con Carlos Sainz. “Creo que la estrategia ha sido la mejor que podía hacer el equipo porque hemos logrado el mejor resultado de la temporada. Acordamos al principio de la carrera hacer esto, sobre todo para evitar que alguien que llegara por detrás y ayudarnos entre nosotros para seguir a Max y sumar el máximo número posible de puntos. Por supuesto cuando vas detrás con el DRS crees que eres más rápido, pero Carlos sabía la estrategia desde el principio, creo que quería ponernos bajo presión. Su ritmo no estaba lejos del de Charles, pero la estrategia era la correcta”, recalcó.

Sainz durante una de sus devastadoras paradas en boxes (Reuters).

La mala decisión del equipo italiano en pista, se extendió a los boxes. Las dos paradas que realizó Sainz fueron devastadoras. La primera reflejó la situación actual de caos en Ferrari. Fue llamado a boxes al mismo tiempo que Leclerc para aprovechar el virtual safety car y los segundos que iba a ganar, los perdió. Tuvo que esperar en el pit lane a que el monegasco realizara su parada, que fue lenta, y lastró al español. La demora le hizo pasar de la tercera a la sexta posición. Sin embargo, Sainz remontó hasta volver al tercer puesto.

Fruto de las prisas por recuperas posiciones, Carlos se precipitó. Excedió los límites de pista y fue sancionado con cinco segundos a cumplir en su siguiente parada, que también fue lenta. Y para colmo sufrió una penalización final de 10 segundos debido al mismo motivo que le hizo perder dos posiciones. Los hechos contradicen las palabras de Vasseur. No fue buena idea impedir correr a su piloto más rápido. “Supongo que sí, que posiblemente Carlos tenía ritmo para subir al podio, pero para la estrategia del equipo nos daba igual quién estuviera delante. No podemos controlar todo lo que pasa, como la salida de un coche de seguridad, solo intentamos que cada uno haga lo mejor posible su trabajo”, finalizó el jefe de Ferrari.

Uno de los fines de semana en los que mejor ritmo tenía Sainz y más cerca estaba del podio, acabó con el español cayendo hasta la sexta posición debido a las sanciones. En mente ya está Silvestone, circuito donde el año pasado consiguió su primera y única victoria Ferrari y donde buscará subirse al podio por primera vez este año. Si Ferrari se lo permite.

