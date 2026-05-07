Los postres más típicos de Europa, país a país: un mapa completo con pasteles de nata, chimeneas, gofres y apfelstrudel

Un mapa visual y una infografía detallan algunos de los postres más emblemáticos de Europa, mostrando delicias tradicionales como el Apfelstrudel alemán, la Tarta Sacher austriaca, el Tiramisú italiano y el Pastel de nata portugués. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alemania, Suiza, Hungría, Reino Unido, Portugal, Noruega, Chipre, Grecia... Cada país europeo cuenta con una gastronomía única, repleta de delicias que reflejan la personalidad y los productos que caracterizan a cada nación. Especialmente en el terreno de lo dulce; desde los macarons franceses a las galletas danesas, pasando por los gofres belgas o las chimeneas húngaras. En este mapa se menciona solo uno de los postres más conocidos de cada país, la punta del iceberg de un universo dulce que ofrece delicias únicas y desconocidas en cada rincón del continente.

Alemania: Apfelstrudel

Strudel, una receta dulce y reconfortante para el otoño (Adobe Stock)

El Apfelstrudel es un postre tradicional alemán y austriaco que destaca por su masa fina que envuelve un relleno caliente de manzanas verdes, mantequilla, azúcar y canela.

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Austria: Tarta Sacher

Receta de tarta Sacher casera (Adobe Stock)

La tarta Sacher es un emblema de la repostería vienesa. Consiste en un bizcocho de chocolate con una capa de mermelada de albaricoque y una cobertura de chocolate negro, ofreciendo un contraste entre el dulzor de la fruta y el intenso sabor del chocolate.

Bélgica: Gofres

Receta de gofres belgas (Adobe Stock)

El gofre belga es reconocido por su textura crujiente por fuera y esponjosa por dentro. En Bruselas, es común encontrar puestos callejeros que ofrecen este postre, servido solo o acompañado de azúcar, chocolate, frutas o nata.

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Bulgaria: Tikvenik

El tikvenik es un pastel típico de Bulgaria que se prepara con masa filo y un relleno de calabaza rallada, azúcar y canela. Su aroma y sabor evocan los ingredientes otoñales y la sencillez de la repostería casera.

Chipre: Shoushoukos

El shoushoukos es un dulce tradicional chipriota con forma de salchicha. Se elabora sumergiendo nueces en zumo de uva concentrado y se deja secar, resultando en una textura firme y un sabor afrutado característico.

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Croacia: Mađarica

La Mađarica es una tarta en capas, asociada a celebraciones festivas. Sus múltiples capas alternan bizcocho y una crema suave con chocolate, rematada con un glaseado de chocolate oscuro.

Dinamarca: Småkager

Småkager o galletas danesas (Magnific)

Las småkager, o galletas danesas, agrupan una variedad de recetas que combinan harina de trigo con ingredientes como chocolate, mazapán, frutos secos y diferentes aromatizantes, ofreciendo distintas texturas y sabores.

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España: Torrijas

Torrijas, un clásico que disfrutar en la Semana Santa madrileña (Adobe Stock)

Las torrijas son un postre tradicional español, especialmente consumido en Semana Santa. Se preparan remojando pan duro en leche infusionada con canela y limón, y luego se rebozan en azúcar y canela.

Finlandia: Korvapuusti

El korvapuusti es el bollo de canela finlandés, elaborado con una masa suave rellena de azúcar, canela y mantequilla, y cubierto con azúcar perlado. Es un dulce reconfortante y aromático.

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Francia: Macaron

A worker prepares a macaron at the workshop of Belgian chocolate maker Marcolini, a day after the company's founder Pierre Marcolini was awarded the title of best pastry chef in the world, in Brussels, Belgium October 27, 2020. Picture taken October 27, 2020. REUTERS/Johanna Geron

El macaron francés es un dulce a base de merengue, formado por dos galletas ligeras unidas por un relleno cremoso. Se presenta en una amplia variedad de sabores y colores.

Grecia: Halvas

El halvas es una pasta de sémola enriquecida con frutos secos como almendras, nueces o pistachos, y a veces con semillas de sésamo y miel, lo que le otorga una textura densa y un sabor suave.

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Hungría: Kürtős kalács

El kürtős kalács, conocido como pastel de chimenea, se prepara con una masa de levadura enrollada en un cilindro, cubierta de azúcar y cocida al fuego. La superficie se dora y carameliza al girarla sobre el fuego.

Italia: Tiramisú

Tiramisú servido en una fuente. (foto: Trovo Academy)

El tiramisú es uno de los postres italianos más reconocidos. Su receta clásica combina queso mascarpone, huevos, cacao, café, azúcar y bizcochos de soletilla, resultando en una textura cremosa y un sabor equilibrado.

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Noruega: Krumkake

El krumkake es una galleta de barquillo noruega, elaborada con harina, mantequilla, huevo, azúcar y nata. Su textura fina y crujiente la hace ideal para rellenar con nata o frutas.

Países Bajos: Stroopwafel

El stroopwafel es un postre típico holandés compuesto por dos finas galletas de barquillo unidas por un relleno de sirope de caramelo, ideal para acompañar bebidas calientes.

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Polonia: Babka

La babka es un pastel dulce de levadura, tradicional en la Pascua polaca. Su forma cilíndrica y textura esponjosa recuerdan a los pliegues de una falda, y suele aromatizarse con vainilla o cítricos.

Portugal: Pastel de nata

(Freepik)

El pastel de nata es una tartaleta de hojaldre dorado con un relleno cremoso de huevo. Se sirve caliente y espolvoreado con canela o azúcar glas.

Rumanía: Papanași

Los papanași son dulces tradicionales con forma de rosquilla y una pequeña bola en la parte superior. Se preparan con queso fresco, harina y huevo, y suelen servirse con mermelada y crema agria o azúcar glas.

Suiza: Merengue

El merengue suizo se compone de claras de huevo y azúcar, logrando una textura ligera y aireada que puede ser crujiente o esponjosa según la cocción.

Suecia: Semla

Semla, un postre sueco (Magnific)

La semla es un brioche de leche aromatizado con cardamomo, relleno de pasta de almendras y nata montada. Su forma característica incluye un corte en la parte superior para el relleno.

República Checa: Svestkové knedlíky

Los švestkové knedlíky son albóndigas dulces de ciruela, elaboradas con masa de patata o queso fresco que envuelve ciruelas enteras deshuesadas, ofreciendo un contraste entre lo jugoso de la fruta y la suavidad de la masa.

Reino Unido: Crumble

Crumble casero (Magnific)

El crumble británico combina una base de frutas como manzanas o frutos rojos con una cobertura crujiente de mantequilla, azúcar y harina, a la que se puede añadir avena o frutos secos para mayor textura.