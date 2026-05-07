Los postres más típicos de Europa, país a país: un mapa completo con pasteles de nata, chimeneas, gofres y apfelstrudel

Alemania, Suiza, Hungría, Reino Unido, Portugal, Noruega, Chipre, Grecia... Cada país europeo cuenta con una gastronomía única, repleta de delicias que reflejan la personalidad y los productos que caracterizan a cada nación. Especialmente en el terreno de lo dulce; desde los macarons franceses a las galletas danesas, pasando por los gofres belgas o las chimeneas húngaras. En este mapa se menciona solo uno de los postres más conocidos de cada país, la punta del iceberg de un universo dulce que ofrece delicias únicas y desconocidas en cada rincón del continente.
Alemania: Apfelstrudel
El Apfelstrudel es un postre tradicional alemán y austriaco que destaca por su masa fina que envuelve un relleno caliente de manzanas verdes, mantequilla, azúcar y canela.
PUBLICIDAD
Austria: Tarta Sacher
La tarta Sacher es un emblema de la repostería vienesa. Consiste en un bizcocho de chocolate con una capa de mermelada de albaricoque y una cobertura de chocolate negro, ofreciendo un contraste entre el dulzor de la fruta y el intenso sabor del chocolate.
Bélgica: Gofres
El gofre belga es reconocido por su textura crujiente por fuera y esponjosa por dentro. En Bruselas, es común encontrar puestos callejeros que ofrecen este postre, servido solo o acompañado de azúcar, chocolate, frutas o nata.
PUBLICIDAD
Bulgaria: Tikvenik
El tikvenik es un pastel típico de Bulgaria que se prepara con masa filo y un relleno de calabaza rallada, azúcar y canela. Su aroma y sabor evocan los ingredientes otoñales y la sencillez de la repostería casera.
Chipre: Shoushoukos
El shoushoukos es un dulce tradicional chipriota con forma de salchicha. Se elabora sumergiendo nueces en zumo de uva concentrado y se deja secar, resultando en una textura firme y un sabor afrutado característico.
PUBLICIDAD
Croacia: Mađarica
La Mađarica es una tarta en capas, asociada a celebraciones festivas. Sus múltiples capas alternan bizcocho y una crema suave con chocolate, rematada con un glaseado de chocolate oscuro.
Dinamarca: Småkager
Las småkager, o galletas danesas, agrupan una variedad de recetas que combinan harina de trigo con ingredientes como chocolate, mazapán, frutos secos y diferentes aromatizantes, ofreciendo distintas texturas y sabores.
PUBLICIDAD
España: Torrijas
Las torrijas son un postre tradicional español, especialmente consumido en Semana Santa. Se preparan remojando pan duro en leche infusionada con canela y limón, y luego se rebozan en azúcar y canela.
Finlandia: Korvapuusti
El korvapuusti es el bollo de canela finlandés, elaborado con una masa suave rellena de azúcar, canela y mantequilla, y cubierto con azúcar perlado. Es un dulce reconfortante y aromático.
PUBLICIDAD
Francia: Macaron
El macaron francés es un dulce a base de merengue, formado por dos galletas ligeras unidas por un relleno cremoso. Se presenta en una amplia variedad de sabores y colores.
Grecia: Halvas
El halvas es una pasta de sémola enriquecida con frutos secos como almendras, nueces o pistachos, y a veces con semillas de sésamo y miel, lo que le otorga una textura densa y un sabor suave.
PUBLICIDAD
Hungría: Kürtős kalács
El kürtős kalács, conocido como pastel de chimenea, se prepara con una masa de levadura enrollada en un cilindro, cubierta de azúcar y cocida al fuego. La superficie se dora y carameliza al girarla sobre el fuego.
Italia: Tiramisú
El tiramisú es uno de los postres italianos más reconocidos. Su receta clásica combina queso mascarpone, huevos, cacao, café, azúcar y bizcochos de soletilla, resultando en una textura cremosa y un sabor equilibrado.
PUBLICIDAD
Noruega: Krumkake
El krumkake es una galleta de barquillo noruega, elaborada con harina, mantequilla, huevo, azúcar y nata. Su textura fina y crujiente la hace ideal para rellenar con nata o frutas.
Países Bajos: Stroopwafel
El stroopwafel es un postre típico holandés compuesto por dos finas galletas de barquillo unidas por un relleno de sirope de caramelo, ideal para acompañar bebidas calientes.
PUBLICIDAD
Polonia: Babka
La babka es un pastel dulce de levadura, tradicional en la Pascua polaca. Su forma cilíndrica y textura esponjosa recuerdan a los pliegues de una falda, y suele aromatizarse con vainilla o cítricos.
Portugal: Pastel de nata
El pastel de nata es una tartaleta de hojaldre dorado con un relleno cremoso de huevo. Se sirve caliente y espolvoreado con canela o azúcar glas.
Rumanía: Papanași
Los papanași son dulces tradicionales con forma de rosquilla y una pequeña bola en la parte superior. Se preparan con queso fresco, harina y huevo, y suelen servirse con mermelada y crema agria o azúcar glas.
Suiza: Merengue
El merengue suizo se compone de claras de huevo y azúcar, logrando una textura ligera y aireada que puede ser crujiente o esponjosa según la cocción.
Suecia: Semla
La semla es un brioche de leche aromatizado con cardamomo, relleno de pasta de almendras y nata montada. Su forma característica incluye un corte en la parte superior para el relleno.
República Checa: Svestkové knedlíky
Los švestkové knedlíky son albóndigas dulces de ciruela, elaboradas con masa de patata o queso fresco que envuelve ciruelas enteras deshuesadas, ofreciendo un contraste entre lo jugoso de la fruta y la suavidad de la masa.
Reino Unido: Crumble
El crumble británico combina una base de frutas como manzanas o frutos rojos con una cobertura crujiente de mantequilla, azúcar y harina, a la que se puede añadir avena o frutos secos para mayor textura.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD