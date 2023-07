Así está la carrera por el número 1 en Wimbledon: feroz pelea entre Djokovic y Alcaraz con Medvedev agazapado

Carlos Alcaraz celebra su victoria en el torneo de Queen's (AP).

Todos los tenistas participantes en Wimbledon sueñan con alcanzar la gran final del domingo 16 de julio. Novak Djokovic parte con ventaja sobre el resto de grandes tenistas. Buscará seguir extendiendo su dominio en su coto privado de caza: ha ganado siete veces el tercer Grand Slam del año, últimas dos de forma consecutiva y llega lanzado tras haberse impuesto en Roland Garros y en el Open de Australia. Pese a sus inmejorables resultados, el serbio llega a la capital inglesa como número dos del mundo, por detrás de Carlos Alcaraz, actual líder del ranking ATP.

El tenista murciano recuperó el cetro del tenis mundial tras llaverse, en su primera participación, el torneo de Queen’s, su quinto título esta temporada tras vencer en Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona y Madrid. “Para ser la primera vez que juego este torneo es una magnífica noticia comprobar que puedo dar un gran nivel en hierba”, afirmó tras llervarse Queen’s. Con tan sólo 20 años, Alcaraz ya ha alcanzado lo más alto del rnaking hasta en cuatro ocasiones y defenderá puesto en Wimbledon.

Batalla entre Djokovic y Alcaraz... y posible carambola de Medvedev

Nole y Carlos, Carlos y Nole. Ellos dos son los dos tenistas que protagonizarán la principal batalla por el número uno del tenis mundial. “Por supuesto que estar en lo más alto justo antes de Wimbledon te da una motivación y una confianza extra, pero no creo que cambie mucho jugar el torneo como número 1 o como 2. Novak también estará allí”, afirma Alcaraz cuyo total de puntos en el ranking ATP es de 7.675.

Djokovic durante un entrenamiento en Wimbledon (REUTERS).

80 menos posee un Djokovic que deberá alcanzar al menos la tercera ronda para tener opciones matemáticas de conseguir el número 1. Djokovic y Alcaraz no se verán las caras hasta una posible final. El serbio y el español, al igual que el resto de tenistas, no defienden ningún botín de puntos del año pasado ya que el torneo británico decidió no otorgar puntos al no permitir competir a tenistas rusos y bielorrusos.

El tercer y último jugador que puede salir de Wimbledon con el número uno es Daniil Medvedev. Su situación es más rocambolesca ya que sólo le vale ganar el título y esperar que Alcaraz y Djokovic no alcancen los cuartos de final. Complicada carambola.

Djokovic y Alcaraz serán los principales atractivos de un Wimbledon al que llega como favorito el serbio y Carlos lo sabe. “Me siento unos de los favoritos para Wimbledon, pero necesito más experiencia, solo he jugado once partidos en hierba. He visto una estadística de que Novak ha ganado más partidos que el resto de los otros 20 favoritos. Es el gran candidato. Tengo que dar mi máximo para tener oportunidades”, agregó, reiterando su respeto por el serbio, que no pierde un partido en el All England Club desde 2017. Carlos, con su rendimiento sobre la hierba que ha ido de menos a más en Queen’s, irá a por todas en la catedral de la raqueta.

