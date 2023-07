¿Volverá Tavares a la NBA? Así es la pensión a la que tendría derecho por jugar un curso más en USA

Walter Tavares celebra su segunda Euroliga con el Real Madrid (REUTERS/Ints Kalnins)

Si ahora mismo hay un jugador franquicia en la sección de baloncesto del Real Madrid, ese es Walter Tavares. El interior africano viene de protagonizar la que muy posiblemente haya sido la mejor temporada de su vida: campeón de la Euroliga a la par que MVP de la Final Four, Mejor Defensor (por tercera vez) y máximo taponador histórico de la competición europea, líder en valoración del conjunto blanco tanto en el Viejo Continente como en la ACB... Es por ese rendimiento individual tan descollante por lo que más sorprende que su renovación como madridista parezca, en estos momentos, encallada.

Tavares tiene contrato con el Madrid hasta 2024 y querría seguir. Eso sí, no a cualquier precio. Según apunta MARCA este martes, el de Cabo Verde quiere tres millones de euros netos por temporada para ampliar su contrato: ahora mismo, no está ni siquiera entre los diez jugadores mejor pagados de Europa. Sin embargo, en el club de Concha Espina, que quiere renovarle hasta 2027, no parecen dispuestos a aumentar tanto los emolumentos de su máxima referencia en la cancha. En estos momentos, percibe tres millones brutos y cuenta con una cláusula de rescisión de unos seis millones.

El diario deportivo español pone sobre la mesa el nombre de Willy Hernangómez, que acaba de quedarse sin equipo (también tendría que rebajar sus pretensiones económicas), por si Tavares no continuase. En el caso de que abandonase la capital española, ya se habla de una posible vuelta a la NBA de la mano de los Portland Trail Blazers, que estarían interesados en hacerse con el pívot. Para salir, tendría que abonar la cláusula, pagarla fraccionada o cumplir el año de contrato que le queda y marcharse libre el próximo año. Rumbo a Estados Unidos o a otro destino europeo, aunque quizá volver a hacer las Américas resultase especialmente apetecible en su caso.

Walter Tavares celebra el pase del Real Madrid a la final de la Euroliga (Euroleague)

Jugar tres años en la NBA tiene premio

En su momento, Edy Tavares disputó 13 partidos en la mejor liga del mundo: 12 en los Atlanta Hawks (entre la temporada 2015-2016 y la 2016-2017) y tan sólo uno en los Cleveland Cavaliers (curso 16-17). Por tanto, acumula dos años en la NBA, puesto que tuvo contrato en vigor en un partido (en su caso, 11 y dos) de cada una de esas temporadas. Si consiguiese un tercer vínculo contractual con una franquicia estadounidense, ya podría optar en un futuro a la más que interesante pensión mensual de la competición.

Esta se otorga, por tanto, si se cuenta con al menos tres temporadas ligueras en el historial, y el Sindicato de Jugadores recomienda no empezar a cobrarla hasta los 62 años. Por tanto, Tavares se embolsaría más de 56.000 dólares anuales dentro de un tiempo si regresa a Estados Unidos, por mínimo e irrelevante que pudiese llegar a ser ese periplo. La cifra supera los 215.000 dólares al año si el baloncestista en cuestión cuenta con diez o más años de carrera en la NBA: imagínense el montante que percibirá dentro de dos décadas, por ejemplo, Pau Gasol.

La pensión no es el único beneficio por codearse tres años con las principales estrellas de la canasta. También se aporta un seguro médico vitalicio (que se amplía a cónyuges e hijos con 10 años de servicio en la liga) y dinero para planes de educación y estudios que no viene mal a aquellos que descuidaron su formación o quieren completarla.

Walter Tavares intenta taponar a Alen Smailagic (Euroleague)

No es descabellado que este planteamiento pase por la cabeza de Walter Tavares o de su entorno si la negociación con el Real Madrid no se reconduce. Por supuesto, primaría mejorar sus condiciones con los blancos o triunfar si cambia de aires, pero es lícito pensar también en estos extras suculentos: Portland podría acogerle ya y la Euroliga, perdidos para la causa Sasha Vezenkov y Vasilije Micic, se quedaría sin otro de sus puntales en cuestión de días.

