Sainz regresa a Silverstone, el circuito donde consiguió su primera victoria en Fórmula 1 tras desobedecer las órdenes de Ferrari

“He jugado en equipo y no entiendo que se me penalizara”, declaró Carlos Sainz una vez finalizado el GP de Austria. Contrariado por las decisiones que tomó Ferrari durante la carrera. Le impidieron atacar a su compañero de equipo cuando tenía más ritmo, realizaron dos lentas paradas y para colmo fue penalizado con diez segundos por exceder los límites de pista. El fin de semana en el que Sainz tuvo su mejor ritmo de la temporada y rozaba el podio, finalizó con un sexto puesto que sabe a poco.

Con el objetivo de quitarse el mal sabor de boca, el español ya tiene la siguiente prueba del calendario entre ceja y ceja: Silverstone. Un circuito del que guarda buen recuerdo. Allí, en la Catedral del automovilismo, Sainz logró la temporada pasada su primer triunfo en la Fórmula 1 tras haber dominado a lo largo de todo el fin de semana. Fue el más rápido tanto en los entrenamientos libres como en clasficación. “¡Lo hicimos! ¡Vamos!” gritaba por radio cuando cruzó la línea de meta y se convirtió en el segundo piloto español que gana una carrera en la historia de la F1.

“Deja 10 coches de distancia con Leclerc”

Aquel día histórico estuvo muy cerca de no producirse por el mismo motivo que le penalizó el domingo pasado en Austria: obedecer a su equipo. El coche de seguridad salió tras un accidente cuando Leclerc iba primero, Sainz segundo y Hamilton tercero. Antes de que se reanudase la carerra, desde el muro intentaron aleccionar a Sainz. “Deja diez coches de separación con Leclerc”, mensaje que enfureció al español. “Tengo que defenderme de Hamilton, no me pidáis estas cosas. Dejad de inventar”. Estas últimas palabras se hicieron virales en redes sociales.

Tras la marcha del safety car y la relanzada, Sainz olió la sangre y se lanzó a por Leclerc. Se emparejó en recta y se tiró con todo en las siguientes curvas. Le arrebató la posición para subirse por primera vez en su historia a lo más alto del podio. También tuvo esa pizca de fortuna se debe tener para lograr ganar. Verstappen daño su fondo plano pasando a perder dos segundos por vueltas, Leclerc se quedó con medio alerón tras tocarse con Pérez y condicionar la carrera al mexicano. Hamlton también colaboró, realizó una pésima resalida que permitió a Sainz olvidarse de mirar por los retrovisores.

Un oasis en las decisiones de Ferrari

Un año después de aquella triunfal desobediencia, Sainz vuelve al lugar donde más feliz ha sido como piloto de Fórmula 1. Regresa tras sufrir una desastrosa en la carrera de Austria, aunque desde Ferrari sacan pecho por las decisiones que tomaron. “Creo que la estrategia ha sido la mejor que podía hacer el equipo porque hemos logrado el mejor resultado de la temporada. Acordamos al principio de la carrera hacer esto, sobre todo para evitar que alguien que llegara por detrás y ayudarnos entre nosotros para seguir a Max y sumar el máximo número posible de puntos. Por supuesto cuando vas detrás con el DRS crees que eres más rápido, pero Carlos sabía la estrategia desde el principio, creo que quería ponernos bajo presión. Su ritmo no estaba lejos del de Charles, pero la estrategia era la correcta”, explicó el jefe del equipo italiano.

Sainz demostró en el Red Bull Ring que atraviesa su mejor rendimiento personal del año y está en condiciones competir de tú a tú con Leclerc por la supremacia de Ferrari. La próxima parada es Silverstone, circuito inolvidable para Sainz donde buscará prolongar su buen estado de forma y, si se dan las circunstancias y el equipo se lo permite, pelear con su compañero de equipo, el primero de los rivales de cada piloto de Fórmula 1.

