La felicitación de cumpleaños con ‘dardo’ de Alice Campello a su suegra

Alice Campello ha dedicado una curiosa felicitación pública a su suegra, Susana Martín, por su cumpleaños. La modelo ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía junto a la madre de su marido, Álvaro Morata, acompañada de un texto en el que, además de expresarle su cariño, le lanza un llamativo dardo y saca a relucir la verdadera relación entre ellas.

En la imagen compartida por la influencer en sus stories, aparece junto a su suegra en la grada de un campo de fúbtol, probablemente durante uno de los partidos disputados por el delantero del Atlético de Madrid. “Muchas felicidades suegri. Aunque a veces seamos perro y gato, te quiero con locura y siempre serás mi familia. Love you”, escribe la joven.

Con este mensaje, la esposa del deportista no sólo muestra la complicidad que tiene con su suegra, sino que además desvela los rifirrafes que a veces surgen entre ellas, aunque está claro que ninguno de esos conflictos ha logrado hacer mella en la excelente relación que mantienen.

Escapada a Italia

Álvaro Morata y Alice Campello disfrutaron este fin de semana de la multitudinaria boda de Marcos Llorente y Paddy Noarbe en Mallorca. Después de tres días de celebración, la pareja ha decidido relajarse en Italia junto a toda la familia Campello, por lo que no han podido acompañar a la madre del futbolista en el día de su cumpleaños.

Los Campello disfrutarán de unos días de desconexión en la isla de Capri en las que son sus primeras vacaciones junto a su hija menor, Bella, por lo que estas vacaciones en familia serán todavía más especiales, sobre todo tras el complicado parto que la modelo sufrió el pasado enero para traer al mundo a la pequeña.

“A nivel mental ha sido muy duro, he trabajado mucho y sigo trabajándolo mucho y lo que me ha pasado ha sido muy duro y todavía me cuesta, a veces tengo pesadillas por la noche”, confesó la influencer en el programa Y ahora, Sonsoles, donde relató su ingreso en la UCI tras la hemorragia que sufrió mientras daba a luz a su hija.

