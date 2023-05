Alice Campello recuerda el parto en el que temió por su vida: “Fue un gran shock. Estuve 12 horas en quirófano”

Alice Campello y Álvaro Morata, en una imagen de archivo (Europa Press).

El 9 de enero de 2023, la modelo e influencer Alice Campello dio a luz a su cuarto bebé: Bella. La pareja formada por la italiana y el futbolista español del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, ya tenía una amplia experiencia en partos tras el nacimiento sus mellizos Alessandro y Leonardo y del pequeño Edoardo, pero el nacimiento de su única hija se complicó, hasta el punto de que Campello llegó a temer por su vida.

“Ha sido duro al principio, pero ya estoy recuperada y bien. Lo he trabajado mucho y sigo trabajándolo mucho. Todavía tengo pesadillas por la noche”, explicó Alice Campello en declaraciones al programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3, durante la celebración de la gala de aniversario de Vanitatis.

La influencer de 28 años estuvo en la UCI del hospital debido a las complicaciones del parto de Bella y ahora hace hincapié en el hecho de haberlo superado: “Fue muy duro, sobre todo para Álvaro, porque yo estuve 12 horas en el quirófano y él no sabía realmente lo que estaba pasando. Cuando me desperté fue un gran shock porque todavía no estaba fuera de peligro. Te imaginas lo peor y estoy feliz porque puedo contarlo”.

El propio futbolista compartió en enero un mensaje en redes sociales tras la finalización del parto mostrando su alivio: “Gracias Alice por darme una vez más una lección de vida. Eres sin duda, una luchadora”.

Quién es Alice Campello y cómo conoció a Morata

El futbolista Alvaro Morata y su esposa Alice Campello (EFE).

La modelo veneciana Alice Campello, nacida el 5 de marzo de 1995 y proveniente de una distinguida familia empresarial del motor en Italia, ha logrado triunfar con su propia marca de bolsos Avril, manteniendo a su vez una prometedora carrera en el mundo de la moda. Su relación con el futbolista Álvaro Morata, iniciada a través de Instagram, catapultó su popularidad.

Campello, una devota seguidora de Morata en su etapa en la Juventus, no dudó en mudarse a Madrid cuando él volvió al Real Madrid. El jugador le propuso matrimonio en 2016 de forma sorprendente durante una actuación del Mago Pop en la capital de España, un evento que compartió con entusiasmo en sus redes sociales.

Posteriormente, la pareja se casó en una ceremonia romántica en Venecia el 17 de junio de 2017, seguida de una lujosa luna de miel en las Seychelles. A su regreso, pasaron tiempo en Ibiza y Cerdeña con ambas familias. Tras vivir en Londres entre 2017 y 2019 debido al fichaje de Morata por el Chelsea, la pareja alternó Madrid y Turín al ritmo de los cambios de equipos del futbolista: Atlético de Madrid (2018-2020 y 2022-actualidad) y Juventus (2020-2022).

En diciembre de 2017, anunciaron con alegría que estaban esperando mellizos. En julio de 2018, Campello dio a luz a Alessandro y Leonardo, confirmando su feliz condición de madre a través de Instagram. El martes 29 de septiembre nació Edoardo, su tercer hijo, y el 9 de enero de este año su única hija, Bella.

