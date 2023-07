Cesc Fábregas anuncia su retirada del fútbol y el comienzo de su carrera como entrenador: “Ha llegado el momento”

Cesc Fábregas celebra una victoria con la Selección Española durante la Eurocopa de 2012 (REUTERS).

Cesc Fábregas ha anunciado este domingo su retirada como futbolista de los terrenos de juego. Así lo ha anunciado el ya exjugador a través de sus redes sociales. Atrás deja 21 temporada compitiendo en la élite del fútbol, la última con el Como de Serie B italiana. El catalán cuelga las botas tras haber ganado un total de 15 títulos de clubes, la mayoría en las filas del Arsenla, y tres entorchados con la selección española. Dos Eurocopas y un Mundial.

“Después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias y un adiós a este maravilloso deporte como jugador”, comunica en las redes el de Arenys de Mar, que se acuerda de todos los equipos donde ha militado además de anunciar que empezará su carrera como entrenador en el filial del Como.

Carta de despedida íntregra

“Después de 20 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas... No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como. He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar. Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte. Y a toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi mujer y mis hijos, gracias por vuestros consejos, ayuda y guía en este largo e increíble camino.

Cesc Fábregas durante la celebración del Mundial (REUTERS).

He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino.

Pero no todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo. Este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos. Así que, después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias y un adiós a este maravilloso deporte como jugador. He disfrutado cada minuto en el campo, Cesc”.

