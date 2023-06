Fernando Alonso vende su Ferrari Enzo: fuera de subasta y por un precio estratosférico

Alonso saluda tras su segundo puesto en Canadá (REUTERS/Evan Buhler)

Fernando Alonso es un amante empedernido de la velocidad tanto dentro como fuera de las pistas. El bicampeón del mundo español de Fórmula 1 es noticia últimamente por su gran rendimiento en el presente Mundial (seis podios en ocho carreras con Aston Martin). Sin embargo, también protagoniza titulares ajenos a su competitividad deportiva. Como demuestra la expectación que ha generado por sacar a la venta un despampanante deportivo de su garaje: un Ferrari Enzo que sacó a subasta en Mónaco.

El asturiano ya ha conseguido vender el coche, después de que su paso por L’ AstaRossa no se resolviese con una puja ganadora. Según ha informado Monaco Car Auctions, la casa de subastas que intentó dar salida al vehículo, hay un comprador anónimo que se ha hecho con el Ferrari Enzo de Alonso. Lo ha hecho fuera de subasta y por una cantidad fuera del alcance del común de los mortales.

Alonso junto al Ferrari Enzo que ya ha conseguido vender (Redes)

La cifra que se ha pagado por el Ferrari Enzo de Alonso

El comprador misterioso se ha llevado el bólido por 5,4 millones de euros. Puede que no haya querido desvelar su identidad por la matrícula más que golosa que luce este Ferrari: es nada menos que el Scocca Nº 1, el primero de los 399 Ferrari Enzo que se fabricaron entre 2002 y 2004. Su nuevo dueño tiene muchos kilómetros por delante para aprovecharlo, ya que Alonso no lo utilizó demasiado.

El español sólo recorrió 4.800 kilómetros con este Ferrari Enzo. Por tanto, está como nuevo. De hecho, el tercer mejor piloto de la F1 actual, en pos de entregar el coche de forma impecable, pidió que el deportivo fuese sometido a una revisión al detalle antes de la subasta fallida en la que entró.

Por si el Ferrari no era ya suficientemente prestigioso, este en concreto venía con mensaje personalizado del propio Fernando Alonso para el nuevo propietario. “Significa mucho para mí. Me lo pasé muy bien con el coche, es una obra de arte mágica”, decía Magic en un vídeo grabado para los participantes en la subasta monegasca en la que no se logró darle salida. En él, también invitaba a “cuidar el coche y disfrutarlo”.

El Ferrari Enzo que perteneció a Alonso (Monaco Car Auctions)

Con un motor V12 y 650 caballos de potencia, el Ferrari Enzo era una de las joyas del garaje privado de Alonso, plagado de coches deportivos espectaculares: un Mercedes SLR McLaren 722 Edition, un Ferrari LaFerrari, un Aston Martin DBX 707... Ya lo querría para sí cualquier buen amante de la carretera que se precie.

