Yolanda Díaz en el ‘El Intermedio’: “El matón de Abascal quiere convertir el feminismo en una guerra de sexos”

La cabeza de lista por Madrid de Sumar, Yolanda Díaz (EFE/Chema Moya)

De rosa y con su característica sonrisa llegó Yolanda Díaz a El Intermedio para hablar de todo tipo de temas, ya que tuvo tiempo de explicar la jornada de 32 horas; la macro y micro economía, las discrepancias con los ministros socialistas o hablar de feminismo hasta de hacer alguna que otra broma, “regatear” al presentador al ser preguntada sobre los “vetos a Irene Montero” al más puro estilo Vinicius e incluso, para atacar al principal candidato de la oposición Alberto Núñez Feijóo por su “dificultad para sumar”.

Ese fue el primer tema de conversación, después de que Yolanda Díaz se sentara a la mesa. Tras ello, Wyoming y Sandra Sabatés fueron directos al grano y comenzaron a lanzar una batería de preguntas la ministra de Trabajo. En primer lugar, hablaron sobre las elecciones del próximo 23-J, ante lo que la líder de Sumar aseguró que “hay partido”, ya que esta semana han visto que ha cambiado el panorama. “La gente se está movilizando y hago llamamiento a la gente a movilizarse. La campaña va a ser entusiasta vamos a defender los derechos y la vida. Vamos al 23-J a ganar”, incidió.

Ante la reciente noticia de que el candidato popular ha rechazado asistir a un debate a cuatro de RTVE con Sánchez, Abascal y Díaz, hafirmó que espera que se celebre (aunque sea sin Feijóo), ya que considera que la ciudadanía tiene derecho a saber las propuestas políticas de las grandes formaciones, conocer que defiende cada una y, para ello, incide, lo “fundamental es poder debatir”. A lo que añadió que “es muy extraño que quien quiere ser presidente, se esconda y no quiera debatir . En este punto, detalló como considera ella y su partido que debe ser una campaña electoral: “Deben ser diferencrtes, ecológicas, más baratas y debemos mostrar el proyecto de país. El modo de campaña que hacemos es del siglo pasado”.

Entre bromas, Wyoming ha resaltado que le gusta mucho la idea de reducir la jornada laboral y trabajar menos horas a la semana, momento que ministra aprovechó para hacer una broma al presentador alegando que “no todo el mundo se va de vacaciones como tú Wyoming”, ante acto seguido se arrepintió del comentario y añadió “perdón”. Tras este chascarrillo, la líder de Sumar pasó a resaltar que la gente que trabaja se pasa casi todo el año soñando con las vacaciones, o con que llegue el fin de semana. “El tiempo es fundamental”. Por eso, según explica Díaz, quieren reducir jornada laboral sin reducir el salario a 37 horas, en primer lugar, y luego a 32, antes de que acabe la legislatura. “Queremos que la gente salga una hora antes del trabajo para irse de cañas, a una librería o estar en casa. Para vivir”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

Cataluña, economía y feminismo

Respecto a la postura de Sumar sobre Cataluña, Yolanda Díaz ha relatado que ellos apuestan por el diálogo y una vez alcance un acuerdo de mayoría en la mesa de de diálogo, entonces los catalanes votarán. “La única herramienta es el diálogo”. Sin embargo, considera que si gobierna el PP y Vox, la relación entre Cataluña y España no va a mejorar. Tras ello ha hablado de los datos económicos, donde ha destacado la necesidad de diferencias la macroeconomía y la micro, ya que la primera va muy bien pero la segunda no tanto. Ya que considera que con el salario mínimo en España, que es de 1.542 euros no se puede vivir. “La gente tiene malestar”, al igual que los sanitarios o los profesionales, ha recordado, quienes pasaron momento duros en plena pandemia y sus situación no ha mejorado.

Respecto a su relación con los ministros socialistas, ha explicado que hay discusiones pero “que no van de barrios (en alusión a las formaciones) sino de posiciones políticas”. “Yo he tenido discusiones con Teresa Ribera en la que algunos del PSOE estaban de acuerdo. Es el primer Gobierno de coalición, tenemos culturas diferentes”. En cuanto al feminismo, ha asegurado que la extrema derecha, la del “matón de Abascal”, quiere convertir el feminismo en una guerra de sexos, pero el feminismo en realidad da libertad a ambos sexos.

Uno de puntos más tensos de la noche ha llegado cuando el presentador ha preguntado a Yolanda Díaz por “los vetos” a Irene Montero y si ella era la responsable o quien. Una cuestión que la ministra ha evitado a toda costa responder y ha afirmado que han conseguido un acuerdo difícil, que nunca antes en la historia de la democracia se había conseguido y en tiempo récord. “Todos los acuerdos tienen muchas dificultades, este está dotado de generosidad”. Ante esta respuesta, Wyoming ha insistido y ella ha reafirmado que ellos “hablan de la vida de la gente no de nosotras, a la gente le importan sus problemas y para eso estamos. Esto no va de si soy más feministas o más ecologista, eso da igual”.

