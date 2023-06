Yolanda Díaz defiende la jornada laboral de 37 horas, el bono hipotecario y zanja la polémica entorno a los “vetos” a Irene Montero

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz (David Oller / Europa Press)

A penas una hora de diferencia ha separado la entrevista de Pedro Sánchez en la Cadena Ser, de la de la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en El Objetivo. Esta última aprovechó el especio para adelantar algunas de las medidas que impulsarán desde su formación si llegan al Gobierno tras el 23-J. Entre ellas destacó la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción del salario, así como el bono hipotecario, una iniciativa en la discrepa su compañera de Gobierno, Nadia Calviño. También hubo tiempo para hablar de los “vetos” a la titular de Igualdad, Irene Montero, algo que la Díaz zanjó alegando que “hay que dejar de hablar de nosotras mismas”, ya que la gente “quiere propuestas”.

La ministra de Trabajo comenzó valorando la situación de los ciudadanos sobre lo que afirmó que lo “están pasando mal por el coste de la vida” y aseguró que quieren “centrar las medidas en eso”. También explicó la diferencias en Sumar y Podemos, donde detalló que su formación es un movimiento ciudadano que surgió hace un año, que cuenta con los mejores profesionales del país y con una propuesta de país para mejorar la vida de la gente. “Estamos convencidos de que la vida de la gente puede ser mejor, tenemos propuestas en todas las materias para ello”. En este sentido, explicó que las propuestas serán a ocho años, ya que, a pesar de que en estos cuatro años han avanzado y han “cambiado la vida”, hay muchas diferencias con Europa.

Te puede interesar: Sumar culmina el veto a Irene Montero: ¿Error histórico o figura que no suma para el 23-J?

Respecto a las encuestas (que vaticinan una victoria del PP), explicó que ya se está produciendo un cambio de estos datos. “Las encuestas muestran ahora otro escenario y el cambio es Sumar. La gente se está movilizando, están siguiendo con interés las medidas”. En este sentido, explicó que a través de las redes sociales o incluso por la calle, la gente les está parando para preguntarles por ciertas medidas, como la reducción de la jornada laboral.

Reducción de la jornada laboral

“España es una anomalía europea. Ningún país tiene estas jornadas. Llevamos mucho tiempo con la jornada detenida. En trabajo llevamos un año estudiándolo y queremos reducir la jornada a 37,5 sin reducción salarial y empezar en un proceso negociado hasta llegar a 32 horas al final de la legislatura. Necesitamos cambiar los horarios sociales, la gente quiere vivir mejor y trabajar menos”. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo? A través de una ley que obligue a las empresas a imponer esta medida. En este sentido, la ministra destacó que ha llegado el momento de hacerlo porque “tenemos riqueza suficiente en este momento para hacerlo”.

Te puede interesar: Yolanda Díaz avanza su programa económico: abordar una reforma fiscal y consolidar el impuesto a las grandes fortunas

También dedicó un espacio a hablar sobre la economía, un punto en el que discrepa con los socialistas, ya que el PSOE habla de los buenos datos de la economía española, mientras Yolanda Díaz, explicó, prefiere ser “realista”. Además, instó a no confundir la macroeconomía (donde coincide con el PSOE en que la evolución es buena) con la microeconomía, ante lo que afirma que la media salarial es de 21.600 euros anuales y que es consciente de que “hay mucha gente que lo pasa mal”. Sin embargo, este punto no es el único en el que discrepa con sus socios de Gobierno. El alquiler, que llega este martes al Consejo de Ministros, es otros de los motivos de debate dentro del Ejecutivo. “Espero que se imponga el sentido común, espero que sea prorrogada y se pueda seguir manteniendo. si no se hace es un grave error”, ha destacado la ministra.

El bono hipotecario es otro punto candente dentro del Gobierno, ya que Nadia Calviño criticó esta medida, alegando que “la solución no puede ser dar dinero público para subvencionar a los bancos”, ya que eso “es lo que hizo el PP”, y defendió que “las medidas de apoyo a los ciudadanos las paguen los bancos”. Por su parte, Yolanda Díaz aprovechó la entrevista para explicar que “lo que no funciona es el Código de Buenas prácticas bancarias” y que apuesta por “compensarle” a las familias afectadas por las subidas hipotecarias su “pérdida de poder adquisitivo”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

Los “vetos” a Irene Montero

Cuando le preguntaron si vetó la presencia en sus listas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, Díaz decidió zanjar la cuestión alegando que hay que dejar “de hablar de nosotras mismas. La gente lo que quiere es que hablemos de propuestas”. Lo sí resaltó es que está “muy orgullosa” del trabajo realizado por el Ministerio de Igualdad, con medidas en materia de derecho feministas y del colectivo LGTBI. La ministra de Trabajo también habló de Ione Belarra, sobre quien destacó que mantiene una “muy buena relación, es muy buena ministra, y muy trabajadora”.

Además, también dedicó un espacio a hablar de su relación con el presidente del Gobierno, la cual calificó como “magnífica”. Y añadió que siente agradecimiento hacia él. “La coalición ha demostrado que hemos cambiado la manera de hacer las cosas, vamos a caminar de manera conjunta”.

El Sáhara y Cataluña

Cataluña y un posible referéndum han sido otros de los temas de la entrevista, ante lo que Yolanda Díaz confirmó que cuando en “la mesa de diálogo exista un acuerdo amplio y cuando tengamos grandes mayorías allí, somos partidarios de que lo voten”. Aunque destacó que hay que hacerlo con diálogo. A la pregunta de la posición de Sumar respecto a Marruecos y el Sáhara incidió en que mantienen una posición “clara, defendemos el derecho de la libre autodeterminación del Sáhara en el marco de las Naciones Unidas y una política exterior que avance en los derechos humanos en Marruecos y todo el mundo. todas las listas de toda España de Sumar defienden esto”.

Para concluir, la ministra de Trabajo habló de feminismo y criticó las palabras de Feijoo respecto al “divorcio duro” del líder valenciano de Vox, Carlos Flores, al hablar de su condena por violencia psíquica a su exmujer. Ante estas palabras, Díaz aseguró: “Creo que nuestro país no puede pasar que un hombre que quiere ser presidente que legitime el maltrato a una mujer por tener un divorcio duro. Podía haber pedido disculpa y no lo ha hecho. Ningún presidente puede hacer esto”. Aunque ante la pregunta de si se abstendría para que el PP no gobernara con Vox, afirmó que ella es una “mujer de propuestas”, en relación a un posible acuerdo.

Seguir leyendo: