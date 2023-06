Feijóo rechaza el debate a cuatro de RTVE con Sánchez, Abascal y Díaz

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Senado (Diego Radamés / Europa Press)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se niega a sumarse al debate a cuatro planteado por RTVE para medirse con Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, los líderes de PSOE, Vox y Sumar, respectivamente. Los representantes de estas formaciones han acordado este jueves celebrar dicho debate el próximo 19 de julio en una reunión a la que no ha asistido ningún miembro del PP.

Después de que la corporación pública reiterara su propuesta al PP, fuentes de esta formación aseguran que Feijóo no acudirá a ningún debate a cuatro “por entender que son modelos incompletos y carecen de interés”. En su lugar proponen asistir a un debate a siete con candidatos de PP, PSOE, Vox y Sumar, “así como con aquellos en los que ha residido la ‘gobernabilidad del Estado’ durante los últimos cinco años (ERC, PNV y Bildu)”, apostillan estas fuentes.

Si bien, la propuesta de RTVE de organizar un debate a siete, como ha ocurrido en elecciones pasadas, pasa por invitar a los portavoces que tienen grupo parlamentario propio en el Congreso. “Si reconsidera su decisión, Feijóo estará en ese debate”, añaden desde Génova, a pesar de que en la campaña del 10-N sí acudió su entonces portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, en esta cita a siete.

“El PP no entiende que un Pedro Sánchez ‘ávido de debates’ y de pasar la campaña encerrado en un plató en lugar de afrontarla a pie de calle pueda decir ‘no’ a esta oferta para tener un segundo enfrentamiento con el presidente Feijóo”, critica el PP, que define el cara a cara en Atresmedia del próximo 10 de julio como el espacio para “confrontar ideas entre candidatos con posibilidades de llegar a la Presidencia del Gobierno”.

“Los tres partidos (PSOE, Vox y Sumar) han acordado celebrar el debate de candidatos a la presidencia del Gobierno el 19 de julio a las 22 horas en Prado del Rey”, ha informado RTVE en un comunicado. En esta línea, estas formaciones volverán a reunirse con los responsables del RTVE el lunes 3 de julio.

“RTVE mantiene su invitación para que el PP se incorpore a esta reunión y para que el presidente del PP participe en el debate de la corporación pública”, ha comentado el ente público en un comunicado emitido sobre las 14.30 horas. Menos de cuatro horas después, el PP ha rechazado esta propuesta.

Dudas sobre el debate a cuatro de PRISA

Por su parte, tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han mostrado su predisposición a asistir a los debates a cuatro de RTVE, el 19 de julio, y del Grupo PRISA, previsto para el 14 de julio. También, desde Sumar avanzan que Aina Vidal, portavoz adjunta y cabeza de lista por Barcelona por Sumar, será quien acuda el 13 de julio al debate a siete organizado por el ente público con los portavoces parlamentarios.

No obstante, desde Vox no dan por sentado su asistencia al debate a cuatro organizado por La SER y El País. “Este jueves, PRISA Media ha trasladado a Vox una única opción temporal para celebrar ese debate a cuatro. Una fecha que habría sido previamente consensuada y aceptada por PSOE y Sumar, pero sobre la que Vox todavía no se ha pronunciado porque supondría modificar todo el calendario electoral previsto”, señalan fuentes de la formación de extrema derecha.

En cualquier caso, mantienen su decisión de asistir al debate a tres en RTVE del próximo 19 de julio. “Se comunicará puntualmente cualquier novedad, como se ha hecho hoy con la fecha acordada de forma consensuada con RTVE”, añaden estas fuentes.

