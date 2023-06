Los socios del Atlético de Madrid superan una yincana electoral y consiguen su objetivo: habrá referéndum por el escudo

Vista de la afición del Atlético de Madrid, antes del partido contra el Real Madrid, en la jornada 6 de LaLiga Santander en el estadio Cívitas Metropolitano en Madrid (EFE).

El pueblo rojiblanco se ha pronunciado este fin de semana sobre la consulta no vinculante respecto a si el Atlético debe volver a su antiguo escudo o no. “¿Consideras conveniente que el club se plantee la posibilidad de volver al escudo anterior?”, preguntó el Atlético de Madrid de manera online a sus más de 138.000 socios. “Sí, es conveniente”, respondieron 61.021 socios rojiblancos entre las 10 de la mañana del sábado y la 18 de la tarde del domingo, fecha en la que estaba abierta la votación.

Ante los resultados obtenidos en las urnas telemáticas, Gil Marín no tardó en comunicar a los socios colchoneros que convocará un “Consejo de Administración a la mayor brevedad posible con el fin de acordar poner en marcha una votación vinculante en la que podáis elegir entre mantener el escudo actual o volver a implantar el anterior. En caso de que vuestra decisión sea la de volver al escudo anterior, me comprometo a que el cambio se lleve a cabo lo antes posible, respetando obviamente las limitaciones de nuestros contratos tanto de patrocinio como de licencias”.

Votación plagada de vericuetos

La convocatoria estuvo plagada, desde el principio, de dificultades a la hora emitir correctamente el voto deseado por cada socio rojiblanco. Fue convocada con menos de 24 horas de antelación y comunicada por una única vía: el correo electrónico. El Atlético ni si quiera divulgó en sus redes sociales la existencia de la votación no vincultante sobre el escudo.

Tan sólo se podía votar de manera online, lo que lastró el voto de los socios más ancianos debido a su dificultad de acceso a la plataforma virtual del Atlético. Muchos de ellos ni si quiera tenían las claves de acceso y esa era la única forma de poder manifestar la opinión. En caso de llegar hasta la votación solventando los problemas mencionados, el socio rojiblanco tuvo que fijarse con detenimiento en lo que estaba votando. Puesto que el lenguaje empleado en la pregunta era bastante enrevesado y se formulaba hasta en dos ocasiones antes de que fuera válido.

La bandera con los colores y el escudo del Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano de Madrid durante el partido de esta temporada ante el Almería (REUTERS).

Y para terminar, en caso de que un aficionado no haya mirado el correo el fin de semana o no haya podido acceder a la plataforma... su voto ha ido para el nuevo escudo. Así lo dejó claro el club en la convocatoria llevada a cabo con menos de 24 horas de antelación. “Si estás conforme con la situación actual o consideras que no es relevante o conveniente plantear un nuevo cambo de escudo, no es necesario que hagas nada”.

Simeone y los jugadores se revelaron contra el nuevo escudo

La poca divulgación ofrecida por el club rojiblanco, fue contrarrestada por la gran difusión que le dieron tanto exjugadores como actuales futbolistas de la primera plantilla rojiblanca. La mecha la encendió Koke, actual capitán colchonero, publicando en redes sociales una imagen con el antiguo escudo justo en el momento que el club anunció la votación no vinculante.

A él se unieron compañeros de vestuario como Giménez, Correa, Saúl Ñíguez, Reinildo y Griezmann, este último con una publicación a las 19:03 horas, coincidiendo con el año de fundación del club. Exleyendas de la entidad como Fernando Torres, Kiko, Raúl García, Gabi y Paulo Futre también se pronunciaron. Sin embargo, el posicionamiento más llamativo fue el de Diego Pablo Simeone. El técnico argentino, hombre de club, se saltó su propio mantra y unió a la reivindicación.

Seis años después de que la directiva cambiase el escudo de manera unilateral, la revuelta incesante de gran parte de la afición rojiblanca ha obtenido sus frutos. 61.021 socios, en otras palabras, el 44% de la masa social colchonera han logrado que el club vaya a realizar una nueva votación que esta vez sí será vinculante. 61.021, el número de la lotería navideña atlética que salió en verano, ha ejercido toda su fuerza sobre una directiva que durante estos años habrá batido récords en venta de camisetas en el extranjero, pero se ha olvidado del aficionado que cada fin de semana acude al Metropolitano. El mismo que, en forma de votación, ha tomado el espíritu de Luis Aragonés y dicho a su directiva “no pise ese escudo”.

