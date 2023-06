Carlos Herrera desvela el contenido de sus conversaciones con Juan Carlos I y su proyecto en común

El rey Juan Carlos y Carlos Herrera en una imagen de las redes sociales del periodista. (instagram.com/carlosherrera2017)

El rey Juan Carlos está viviendo la etapa más tranquila de su vida desde que se exilió en Abu Dhabi, de donde apenas sale para acudir a eventos imprescindibles de su agenda. Pese a estar alejado por más de 7.500 kilómetros del país que reinó, el padre de Felipe VI sigue muy de cerca la actualidad de España, pues se informa de todo lo que sucede. Lo hace a través de la prensa, pero también mediante conversaciones con amigos de confianza. Uno de ellos es el periodista Carlos Herrera, quien ha hablado de su estrecha relación durante su paso por el programa Mi casa es la tuya, este sábado 24 de junio.

El almeriense ha sido el invitado de Bertín Osborne, quien le ha preguntado si llevaba mucho tiempo sin verle. “Yo voy a verle alguna vez y en alguna ocasión él me distingue otorgándome su confianza, llamándome sobre todo para informarse”, le ha contestado, revelando así cuál es la razón principal por la que el emérito tiene contacto con él.

Te puede interesar: Carlos Herrera se pronuncia sobre el “mitin” de José Luis Rodríguez Zapatero en su programa: “Está entregado a la causa de Pedro Sánchez”

Carlos Herrera y Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya'. (Telecinco)

“A él lo que le gusta es informarse, que tú le cuentes... Igual que lo hace llamándome a mí, lo hace llamando a muchos más y con eso se hace una composición de lugar”, ha explicado Herrera, que por ello ha añadido que Juan Carlos “es una de las personas mejor informadas de España”.

Pese a sus deseos de estar al día de todo, Herrera ha añadido que el exrey es muy consciente de que debe tener cuidado para no salpicar con polémicas a Felipe VI. “Sus acciones tienen que ser con pies de plomo para no perjudicar, entre otras cosas, a la acción de su hijo, el Rey de España, que está cercado y presionado por un Gobierno que le es, en algunos casos, si no hostil, digamos que sí algo desagradable”.

Carlos Herrera con los reyes Felipe y Letizia en una imagen de sus redes sociales. (Instagram.com/carlosherrera2017)

Pero Carlos Herrera no solo ha compartido el contenido de sus conversaciones con el rey Juan Carlos, también ha desvelado que están trabajando en un proyecto en común: la biografía del monarca. La obra, de la cual está solo pendiente de algunos retoques, “es un libro de conversaciones”, según ha narrado, en la que Juan Carlos I “transmite sus sensaciones de momentos históricos, es una figura trascendental que ha protagonizado el mayor cambio político, social y económico que se ha producido en la Europa de los dos últimos siglos. La interpretación de los hechos vista desde los ojos de quien ha protagonizado la revolución”.

Seguir leyendo: