España

El Papa León XIV dará un discurso histórico en el Congreso de los Diputados el 8 de junio durante su visita en España

Será recibido por los reyes de en el Palacio Real y visitará la casa para personas sin hogar del proyecto ‘Cedia 24 horas’ de Cáritas en el barrio madrileño de Carabanchel

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Primer plano del Papa Leo XIV, un hombre de mediana edad con gafas, sonriendo y agitando ambas manos. Viste una sotana blanca y una vestimenta roja y dorada
El papa Leo XIV nombra a Evelio Menjivar-Ayala, exmigrante salvadoreño, como obispo de Wheeling-Charleston en Virginia Occidental, marcando un hito para la Iglesia católica en Estados Unidos (Reuters)

El lunes, 8 de junio, el papa León XIV ofrecerá un discurso histórico en el Congreso de los Diputados. Será el primero bajo su cargo en hacerlo. Antes, el sumo pontífice será recibido por los reyes de España en el Palacio Real, visitará la casa para personas sin hogar del proyecto ‘Cedia 24 horas’ de Cáritas en Carabanchel (Madrid), según se detalla en el programa oficial de su viaje a España -con paradas y actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife-, que ha hecho público este miércoles la Conferencia Episcopal Española.

*Noticia en ampliación.

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