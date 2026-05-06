El Papa León XIV dará un discurso histórico en el Congreso de los Diputados el 8 de junio durante su visita en España

El lunes, 8 de junio, el papa León XIV ofrecerá un discurso histórico en el Congreso de los Diputados. Será el primero bajo su cargo en hacerlo. Antes, el sumo pontífice será recibido por los reyes de España en el Palacio Real, visitará la casa para personas sin hogar del proyecto ‘Cedia 24 horas’ de Cáritas en Carabanchel (Madrid), según se detalla en el programa oficial de su viaje a España -con paradas y actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife-, que ha hecho público este miércoles la Conferencia Episcopal Española.

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