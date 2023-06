Carlos Herrera se pronuncia sobre el “mitin” de José Luis Rodríguez Zapatero en su programa: “Está entregado a la causa de Pedro Sánchez”

Carlos Herrera y José Luis Rodríguez Zapatero.

Es probable que Carlos Herrera no esperara que una entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero fuera a alcanzar tal relevancia, pero lo cierto es que el periodista, con la ayuda de sus colaboradores, logró enfadar al expresidente, que tuvo que recordar, 12 años después, que ETA ya no existe o que EH Bildu es “un partido -en realidad una coalición- que cumple todos los requisitos democráticos”. Este martes, el veterano comunicador, que no ha salido bien parado en redes sociales de la polvareda, llamó “mitin” a lo escuchado apenas 24 horas antes en su programa en COPE.

Te puede interesar: “Vamos a hablar claro”: así respondió Zapatero a Carlos Herrera sobre si un presidente debe saber inglés

“De la campaña del PSOE, lo más destacado han sido las declaraciones o el mitin de Rodríguez Zapatero en este programa. Está entregado a la causa de Pedro Sánchez. ‘Zapatero desencadenado’. Me encanta el título. Se lo ha puesto Jordi Évole en un tuit. Me parece interesante”, dijo Herrera, que deslizó sus dudas sobre que las palabras de Rodríguez Zapatero, lejos de beneficiar a los socialistas, les perjudiquen: “Lo que muchos se plantean es si a Sánchez le conviene o no esto porque exacerba más el voto de los que son contrarios al PSOE y anduvieran un tanto dormidos”.

🔊 Carlos Herrera valora la gran repercusión que ha tenido su entrevista a Zapatero



🗣️ “Estuvo desencadenado”



Puedes volver a escuchar la entrevista aquí:https://t.co/Edl2pwCfnk pic.twitter.com/NjTo0fHp9X — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) June 13, 2023

“Sí, lo digo”

Uno de sus tertulianos, Jorge Bustos, subdirector de El Mundo, quiso subrayar después que el fin de ETA fue solo “la culminación de una larga lucha colectiva con muchos héroes” y que Rodríguez Zapatero “no fue precisamente el más destacado”. Todo esto porque el expresidente, en ese mismo estudio, reivindicó que la banda terrorista anunció que abandonaba la violencia bajo su mandato. Y lo hizo con esta contundencia: “Mi Gobierno, sí. Sí, lo digo. Bajo mi Gobierno se terminó ETA; se entregó ETA; se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé”.

En otro momento de la entrevista, también con gran repercusión, Rodríguez Zapatero tuvo que salir al paso de Herrera llamando “filoetarra” a Bildu, cortándolo en seco: “Partidos que cumplen todos los requisitos democráticos. Yo creo, señor Herrera, que en algún momento la crítica política no nos puede llevar a poner en cuestión los grandes principios democráticos y constitucionales. Tenemos una Constitución que ampara a todos aquellos que cumplan la legalidad en el derecho a la participación política”.

🎧 Zapatero presume de haber terminado con ETA al ser preguntado por Carlos Herrera:



"Mi gobierno, sí. Lo digo y lo afirmo"



🎧 Escucha su entrevista completa en 'Herrera en COPE' 👇



➡️https://t.co/zctAyJFzw8 pic.twitter.com/lXo7So8UGI — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) June 12, 2023

“Y además -zanjó Rodríguez Zapatero en tono grave-, en nuestro país, después de la durísima historia del terrorismo, que esta democracia, que nuestra democracia consiguió derrotar a la banda a cambio de nada, cosa que no ha pasado en ningún país que ha tenido terrorismo. Le recuerdo, porque yo era presidente del Gobierno, que ETA terminó sin que hubiera que modificar ni una sola ley, ni conceder un indulto ni tomar una medida de gracia”.

Seguir leyendo: