Este es el bar que hace la mejor tortilla de patatas de Valladolid

Tortilla de patatas (Diputación de Valladolid)

¿Qué bar hace la mejor tortilla de patatas de Valladolid? Este interrogante fue al que se propusieron dar respuesta Alimentos de Valladolid y Recomiendo Valladolid, las dos organizaciones que llevaron a cabo el primer concurso de esta provincia castellana que buscaba encontrar la mejor receta del tradicional plato de la cocina española.

La propuesta tuvo una gran acogida en el sector gastronómico vallisoletano y a la competencia se presentaron nada más y nada menos que 66 establecimientos de toda la provincia. Sin embargo, solo 11 candidatos de entre todos los inscritos llegaron a la gran final que tuvo lugar en el Q-BO de la Diputación, el pasado 15 de junio.

Las propuestas presentadas fueron de lo más variadas: con cebolla, sin cebolla, muy cuajadas, jugosas, estilo Betanzos, compactas, cremosas, lo que hizo nada fácil la decisión del jurado, compuesto por un total de diez miembros entre expertos gastronómicos y reputados cocineros de la región. Finalmente, tras dos horas y media de deliberación, fue la tortilla del bar Vayco de la capital provincial la que logró cautivar al tribual por su sabor, textura y color. El segundo puesto recayó en La Salina y la tercera posición fue para Le Pera Limonera.

El autor de la receta vencedora, el cocinero Pablo Scarfone, reconoció, en declaraciones a Valladolid Plural, que aunque parezca fácil hacer una tortilla de patatas nada más lejos de la realidad. “Dos personas que hace exactamente lo mismo, con los mismos ingredientes, el mismo fuego, al final sabe diferente”, aseguró. De todas formas el chef deslizó el secreto que esconde su plato: “un poquito de cebolla conseguir un punto poco hecho sin estar cruda”. Además, Scarfone, que también es el propietario de Vayco, explicó que su tortilla está hecha “con mucho cariño”.

Bar Vayco

Aunque se ha mostrado muy agradecido por este reconocimiento, los premios no son algo extraño para el chef de Vayco, establecimiento ubicado en la calle Conde de Ribadeo 1 de Valladolid. Su propuesta gastronómica ha sido reconocida en más de una ocasión: obtuvo el tercer premio a la mejor hamburguesa vallisoletana en dos oportunidad, 2021 y 2022, y este año ha conseguido la segunda plaza. Entre la distintas variedades que ofrecen, destaca una hecha con ternera gallega, mermelada de bacon al vermú, queso provolone y cheddar rojo, brotes tiernos, mayonesa de chimichurri, relish de pepinillo y pan brioche artesano de mantequilla.

El éxito en premios se ha traducido en un aumento de la clientela, a tal punto que el bar ha anunciado que pronto se mudará a una nueva ubicación. “Hace tiempo que la cocina, el salón y la terraza se nos estaban quedando pequeños y tomamos la decisión hace unos meses”, anunciaron días atrás en su perfil de Facebook.

Desde Vayco juegan al misterio y aún no han querido revelar dónde estará su nuevo local: “De momento nos gustaría no dar este dato, como la identidad de todo buen superhéroe debe permanecer en el anonimato, no está lejos pero ya lo desvelaremos cuando esté mas próxima la apertura”. Estaremos atentos.

