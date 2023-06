La AIReF critica que Escrivá pasara al Gobierno y carga contra la “descalificación” a su informe sobre el Ingreso Mínimo Vital

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, durante su participación en la UIMP con la ponencia "El control independiente de las finanzas públicas". (EFE/Pedro Puente Hoyos)

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha afeado que en los últimos años se haya producido un “flujo” entre el organismo independiente que ahora preside y el Gobierno, ya que Herrero relevó en el cargo al actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, líder de la institución entre el 22 de febrero de 2014 y el 13 de enero de 2020.

“En mi opinión no es bueno pasar de la AIReF al Gobierno y sería imposible pasar del Gobierno a la AIReF, ese flujo entre un organismo independiente y un Gobierno no es bueno”, ha afirmado Herrero durante su participación este jueves en las jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander. Preguntada por si se ve como ministra en un futuro gobierno del PP, Herrero ha descartado totalmente esta posibilidad “yo estoy al servicio de la institución, no iría de la AIReF a ningún gobierno”, ha defendido.

En esta línea, ha confesado que cuando Escrivá pasó a ser ministro sintió que eso obligó a la AIReF a “tener que demostrar todavía más su actuación independiente” para que no fuera puesta en duda. En este contexto ha vuelto a saltar la polémica escenificada la semana pasada cuando la AIReF presentó su segunda opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el ministerio de Seguridad Social, dirigido por Escrivá, acusó de falta de rigor el informe a través de un comunicado a los medios de comunicación.

Herrero ha defendido que en las distintas evaluaciones de la AIReF “no tienen cabida planteamientos políticos” y ha admitido que pueda haber discrepancias entre el Gobierno y sus análisis, “pero siempre sustentada en datos objetivos y en argumentos técnicos rigurosos. Lo que en ningún caso se puede esperar es una descalificación”.

En concreto, la presidenta se refiere a esta valoración del ministerio: “Algunos de los datos incluidos en el informe y los análisis que de ellos dependen adolecen de escasa calidad (como reconoce el propio texto, p.37) y falta de fundamentación, lo que pone en entredicho sus conclusiones”. Sin embargo, Herrero ha explicado que en dicha página del informe se está haciendo referencia exclusivamente a la información que dan las comunidades autónomas sobre las rentas mínimas de inserción, algo que no influye en las conclusiones principales del documento, que constata un “escaso” alcance del IMV, entre otras deficiencias.

“No hemos tenido ninguna interlocución con posterioridad ni creo que tenga que haberla, no podemos permitirnos ni el ministerio ni la AIReF perder el tiempo con este tipo de consideraciones porque lo que tenemos que hacer es trabajar para que esta prestación llegue más”, ha afirmado Herrero, volviendo a señalar que “las cifras -del informe- son incontestables”.

AIReF apela al marco europeo

Herrero ha apelado en numerosas ocasiones a las “grietas” que los gobiernos “siempre tienen la tentación de abrir” en una autoridad independiente de control fiscal como es la AIReF. “Todos estamos a favor de la evaluación, pero hay ciertos pronunciamientos que pueden resultar molestos y no basta con tener la independencia por ley”, ha afirmado.

La presidenta de la Autoridad Fiscal española reconoce que las IFI’S, instituciones fiscales independientes europeas creadas al albor de la crisis financiera, no son “cómodas” y considera que en muchos países todavía “no hay tradición suficiente” para entender su papel. “Hay riesgo de que abra una cierta grieta en la institución desprestigiando un gobierno sus análisis sin basarse en datos objetivos o limitando recursos y eso requiere muchas veces la protección de la Unión Europea”.

La AIReF ganará protagonismo en los próximos años con la vuelta en 2024 de las nuevas reglas fiscales y el nuevo marco de gobernanza fiscal, además, las propuestas de modificación de los reglamentos 1466 y 1467 y de la directiva van en la línea de otorgar más competencias a las instituciones fiscales independientes de todos los estados miembros.

Seguir leyendo: