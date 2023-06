‘Así es la vida’, el relevo de ‘Sálvame’ presentado por Sandra Barneda, prepara su estreno: estos son sus colaboradores

Sandra Barneda. Escritora, periodista y presentadora española. Foto tomada de: 20minutos.

La cuenta atrás ha comenzado. Este viernes 23 de junio Sálvame se despide tras 14 años en antena y sus trabajadores están preparando un programa que será único, sin duda. Y mientras trabajadores y colaboradores se esfuerzan para que su adiós sea recordado, se van conociendo nuevos detalles del espacio que le sucederá, Así es la vida.

Presentado por Sandra Barneda, es la gran apuesta veraniega de Quarzo Producciones y Mediaset, que buscan lograr la mayor audiencia posible en las tardes de Telecinco hasta la llegada de Ana Rosa Quintana, que aterrizará en septiembre con TardeAR.

Te puede interesar: El fin de Sálvame, Mediaset cancela el histórico programa tras 14 años

A falta de tres días para su estreno, aún son muchas las cosas que se desconocen sobre el formato y su mecánica, aunque ya se ha desvelado algunos de los nombres de los colaboradores que formarán parte de él. Todos ellos tienen algo en común, son rostros muy conocidos por la audiencia y es que buena parte han participado en otras producciones de la cadena. Algunos de ellos, según publica Fórmula TV, son la cantante Soraya Arnelas, la periodista Beatriz Trapote, la exconcursante de La isla de las tentaciones 6 Noemi Asensi o la periodista Marina Esnal, entre otros. Sandra compartirá las labores de presentadora con César Muñoz (Liarla Pardo y Madrid Directo), y la dirección estará a cargo de Alberto del Pozo, quien ha trabajado en La Roca o Liarla Pardo.

Sandra Barneda en el plató de 'La isla de las tentaciones'. (Telecinco)

Este magacín de tarde comenzará el lunes 26 de junio y se emitirá de lunes a viernes a partir de las 16:45 horas. El plató será diferente al de Sálvame y es que Mediaset España ha querido que el escenario sea novedoso para los espectadores, pero también versátil pues la dinámica así lo requiere. Esta apuesta incluirá no solo debates de actualidad, también actuaciones musicales de artistas nacionales e internacionales gracias a las cuales se podrán conocer las novedades de este sector.

Pese a que es algo temporal, Sandra Barneda está más que emocionada con esta oportunidad. “Este verano no voy a pisar la playa, pero las recorreré todas, porque Así es la vida, tu nueva cita diaria en la que el corazón, la actualidad y las entrevistas más divertidas harán que pases un verano inolvidable”, se la escucha decir en el video promocional.

La llegada de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana, en 'El programa de Ana Rosa'. (Mediaset)

“A partir de septiembre, haré mudanza a las tardes. (...) Me lo ha pedido la cadena. Le tengo que agradecer a la cadena 19 años de apoyo, éxito y tranquilidad. Cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado”, aseguró hace unas semanas la veterana periodista, al poco de conocerse el fin de Sálvame.

Como aún quedan bastantes semanas para su estreno son muchas las incógnitas a su alrededor. Sí que se sabe que se llamará TardeAR y llegará a la pequeña pantalla en septiembre. Para su denominación Mediaset ha optado por un juego de palabras, pues ha recuperado las iniciales de la periodista para crear esa palabra tan española -tardear- que se refiere a la costumbre de tomarse un aperitivo antes de la cena. Además, asienta la marca creada por la comunicadora, quien ya potenció las siglas AR -que fusiona las iniciales de su nombre- para referirse a sus producciones.

Leer más: