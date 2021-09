Soraya Arnelas cumple 39 años lanzando single, a la espera de convertirse en mamá de nuevo y con una boda simbólica

13-09-2021 Soraya Arnelas presenta nuevo single a pocas semanas de convertirse en mamá por segunda vez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



En uno de los momentos más especiales de su vida con 39 años recién cumplidos y a punto de convertirse en mamá por segunda vez, Soraya Arnelas presenta su último single 'Soy esa mujer' con el que vuelve con más fuerza que nunca. Feliz y compaginando a la perfección su faceta profesional con la maternidad, la cantante reconoce que le gustaría formar una familia numerosa al lado de su pareja Miguel Ángel - con el que tenía previsto casarse el pasado 11 de septiembre, aunque han cancelado la boda por la pandemia - y es que ella es hija única y siempre ha echado mucho de menos tener una hermana con la que compartir juegos.



- CHANCE: Lo primero felicidades, ¿cómo has amanecido hoy?



- SORAYA: De cumpleaños, pero cumpleaños celebrado doblemente porque estoy con vosotros y os presento un proyecto muy bonito, muy emocionante en mi carrera en un momento necesario también con una canción que tiene un mensaje muy importante y la verdad es que hoy amanezco feliz y muy llena de vida.



- CH: 'Soy esa mujer', ¿Qué mensaje nos quieres transmitir con él?



- SORAYA: Amor propio, sobre todo, mucho amor, mucha fuerza interna, aceptación* Yo creo que es la clave para ser feliz y como llego a esto, pues hoy cumpliendo ya 39 años y viviendo, siendo madre de dos niñas, con una familia, mi empresa, teniendo que trabajar mucho vas sacando conclusiones. Llega un momento en el que aceptas todo lo que hay dentro de ti, te quieres, te mandas un mensaje de amor propio, encuentras tu identidad y sales a la calle para comerte el mundo sabiendo que al final pues todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, con un mensaje muy claro también de que no nos podemos dejar humillar.



- CH: ¿Soraya es una mujer insegura o has pasado momentos malos y bajones totales de yo no salgo?



- SORAYA: Quizás siempre proyecto esa imagen de mujer segura y fuerte, pero no siempre me pasa al cien por cien, no siempre dentro de mi vida tengo las cosas tan claras como parece y esto tengo que aceptarlo. Creo que eso es lo que te humaniza y te hace ser quien eres. Todos tenemos miedo, todos tenemos preocupaciones y a mí nunca me ha gustado que me mitifiquen por ser un personaje público o por tener una profesión como ser cantante y no, no todo brilla ni es bonito.



- CH: Que sucedió en tu vida para que dijeses fuera, ahora mi vida la llevo yo y por eso tú creaste tu propia empresa porque eso es muy valiente de tu parte.



- SORAYA: Cuando uno va tomando decisiones, es un cumulo de circunstancias. A lo largo de estos dieciséis años de carrera he tenido momentos en los que he tenido que hacer cosas que no me apetecían, no he sabido decir que no y entonces cuando se van sumando todos esos momentos puntuales llega un momento en el que te estás mirando en el espejo y estás reflexionando en tu casa y piensas, esto que estoy viviendo ¿me hace feliz? O cuando alguien te pregunta, ¿estás bien? De repente se te activa la chispa y dices voy a tomar las cartas en el asunto. Tomé las riendas de mi vida, monto mi empresa y trabajo con el equipo que yo quiero, con los tiempos que yo quiero y de la manera que a mí me apetece porque eso es lo que me hace feliz.



- CH: ¿Si fuesen otros tiempos ya hubiese sido tu boda?



- SORAYA: Bueno, el día 11 de septiembre teníamos programada la boda y bueno, lo vivimos de una manera simbólica. Miguel Ángel me dio un beso y me dijo que sepas que ya llevamos un día casados, o sea que simbólicamente lo hemos tenido muy en cuenta.



- CH: Es una cosa que tú has dicho que no necesitas firmar ningún papel.



- SORAYA: No y de hecho en mi casa, lo cuento de manera anecdótica, mis padres llevan más de 40 años juntos y no están casados todavía. Entonces yo nunca tuve ese ejemplo en mi casa, pero sí que es verdad que yo quiero casarme, quiero vivir ese día y va a ser una vez. Yo siempre digo que me voy a casar una vez, una, ahora, esa una va a ser muy especial. Quiero que sea en el campo de Extremadura y necesito que el tiempo que estamos viviendo esté más normalizado, pero claro que sí, quiero ampliar más familia y me gustaría tener un hijo más si puede ser.



- CH: Yo creo que vas a tener tres o cuatro.



- SORAYA: Tienes que pensar que soy hija única, entonces he echado mucho de menos tener compañía alrededor. Mis padres trabajaban y necesito tener porque siento que la familia es una inversión a largo plazo. Me refiero a que me imagino yo de mayor en mi casa de campo con un montón de hijos, con un montón de nietos y así es como veo la felicidad en mi vida. Por supuesto la música va a estar ahí y no me va a faltar en mi vida porque de alguna manera u otra la música siempre ha estado dentro de mí y siempre va a estar, pero creo que sobre todo el peso se lo va a llevar la parte familiar y estoy en ello.



- CH: De momento hemos invertido en Manuela, ¿Cómo es Manuela?



- SORAYA: Manuela es auténtica, es una niña que desde muy pequeña tiene un carácter especial. Se parece mucho a su padre físicamente, pero es verdad que tiene algo muy artístico porque lo ve en casa y hemos sido muy participes de que viniera a ruedas de prensa, a conciertos, a alfombras* A mí me encanta que mi hija me acompañe y el otro día me fui a trabajar a mi tierra y yo me llevé por la tarde y me gusta que normalice la profesión de su madre porque siento que si no lo hago algún día puede cogerle rechazo, entonces todo lo contrario.



- CH: Y Olivia creo que vas a hacerte la ecografía ahora, ¿no?



- SORAYA: Voy esta tarde, de las 32 semanas. Hoy se me junta todo. De momento va todo muy bien. Tengo el último concierto el 2 de octubre, que estaré de 36 semanas. No sé cuándo va a llegar, pero de momento me deja hacer todo, es un embarazo que no tiene riesgos y por lo tanto yo estoy haciendo mi vida y me encuentro creativa.



- CH: Te imagino rompiendo aguas en el escenario.



- SORAYA: Pues que no te extrañe, no te voy a decir que no y de hecho con Manuela me pilló grabando en el Aeropuerto de Madrid un reportaje. Me estaban dando contracciones y yo ahí grabando. Como madre primeriza no tenía muy claro lo que era, luego llegué a casa y me dijo mi marido pues creo que nos vamos a tener que ir al hospital, pero ahora lo tengo más claro.



- CH: Estás llena de proyectos.



- SORAYA: Yo intento, a mí me gusta estar activa, pero es una cosa por naturaleza. Me gusta, soy curiosa, me encanta darle vida a proyectos que se me pasan por la cabeza, aunque sean un poco locos y a veces a los consigo, los llevo a cabo como fue 'Chochete', la marca de ropa, y ahora estoy dando vida a otro proyecto que tiene que ver con belleza o sea que siempre estoy metida en cosas porque no me sale estar tranquila.



- CH: Y Bake Off que también estás metida en la tele.



- SORAYA: Está grabado, ahí no me va a pillar el toro. Una experiencia muy bonita porque mis tías eran reposteras en Extremadura y ellas hacían repostería tradicional, no los pasteles que hay ahora modernos, pero yo tengo ahí esa cosita y cuando quisieron contar conmigo pues me hicieron muy feliz. He de decir que me he puesto menos nerviosa delante del fogón que en los conciertos* He disfrutado tanto de la experiencia y los programas en los que he participado han sido maravillosos. Los compañeros, el equipo y es que imagínate para una embarazada hacer galletas, tartas* He probado lo justo, pero desde luego que era como estar en el cielo.



- CH: ¿Qué compañero te ha sorprendido más?



- SORAYA: ¿Más? Pablo Rivero, me ha encantado conocerlo, me ha encantado. De hecho, tenemos muy buena amistad ahora. A Chenoa, obviamente, es amiga y ya la conocía, pero es verdad que conocerla dentro de los fogones ha sido muy bonito porque ninguna de las dos éramos profesionales de eso y nos hemos visto en cada una que ya lo veréis. Van a pasar muchas cosas dentro del programa.