Chelo García Cortés desafía a la cúpula de Mediaset y arma un motín por la cancelación de ‘Sálvame’: “No sabéis lo que es televisión”

Chelo García Cortés ha roto su silencio este jueves en Sálvame para protagonizar un rotundo alegato en el que no ha tenido filtros a la hora de criticar a Mediaset por su decisión de cancelar el programa. La colaboradora, que a menudo es acusada de ser la que menos habla, ha sido animada a opinar sobre el final del formato de La Fábrica de la Tele y no ha dudado en decir lo que piensa sin cortapisas.

Mirando a cámara mientras en el ‘pantallón’ se leía “Sálvame se acaba el 23 de junio”, Chelo ha sido tajante: “Considero que es una de las mayores equivocaciones. Es una de las mayores aberraciones empresariales suspender un programa como Sálvame”.

“Estáis tan equivocados que el público no solamente nos quiere, sino que nos está dando cada día más audiencia”, ha proseguido la periodista. “No sé si iremos al Congreso o a la Comunidad de Madrid, pero no sabéis lo que es televisión. ¡Esto es televisión!”, añade, arrancando una gran ovación por parte del público y de sus compañeros, que la han animado a seguir hablando.

La colaboradora ha apoyado la propuesta de Kiko Matamoros de “recorrer España en autobús” para protestar por la cancelación de Sálvame. Además, ha hecho referencia a las presiones políticas que podría haber detrás de este movimiento por parte de la cadena. “¿Sabéis una cosa? Mis compañeros llevan 14 años sin pedir el voto. Hemos tenido el voto del público. Vosotros, los políticos que no sabéis hacer política, allá con vosotros. Nosotros estamos aquí, nos vamos el 23, ¡pero no nos vamos!”.

Mientras el plató se convertía en una auténtica revolución, un micro abierto dejaba escuchar un comentario por lo bajo de Kiko Hernández a Matamoros: “A que nos vamos antes del 23″, decía entre risas. Chelo, por su parte, cogía carrerilla y continuaba con su discurso: “La política nos engaña. Nosotros somos lo que somos, pero al final llevamos aquí 14 años dando clases de verdadera televisión gracias al equipo que tenemos detrás. Si los empresarios nos queréis echar, no os preocupéis: ¡las calles son nuestras!”.

Ante la posibilidad de tener represalias por sus palabras, la colaboradora se mostraba muy tranquila: “Me da igual todo, no tengo miedo. A mi edad, digo lo que me da la gana”. Y añadía: “Hemos hecho muchas cosas mal, pero también bien. Durante la pandemia, los compañeros que estaban en Madrid lo dieron todo y no pidieron nada más que poder acompañaros. Esto no nos lo vais a enseñar vosotros, porque seguiremos haciendo lo que nos dé la gana”.

“No pisamos un plató más en la puta vida”, se escuchaba de nuevo a Kiko. “Yo soy el de arriba y digo ‘esta señora fuera ya, y los que están en la mesa, a tomar por culo’”, le comentaba a Matamoros cuando creía que nadie podía escucharle.

Finalmente, Chelo cerraba su alegato con una advertencia a la nueva directiva de Mediaset: “Nos faltan 22 programas. En los días que nos faltan, de vez en cuando voy a recordar que no sabéis lo que estáis haciendo. ¡La audiencia es nuestra!”, sentenció, arrancando una gran ovación en plató.

