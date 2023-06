Quién es Marta Rivera de la Cruz, la número dos de Feijóo que lo acusó de “caciquismo” cuando gobernaba en Galicia

La ex de Ciudadanos será la número dos en la candidatura del PP por Madrid al Consejo de los Diputados

“El Partido Popular es la casa común del centro-derecha”, decía Pablo Casado cuando intentaba captar votos de Ciudadanos. Además de eso, el PP ha ido captando a los cuadros que un día formaron parte de Ciudadanos.

Nacho Martín estaba en Ciudadanos hasta hace pocas semanas. De hecho, votó en el órgano directivo del partido para no presentar el partido a las generales y ahora, termina la semana en el PP, en el equipo de Alberto Núñez Feijóo, y encabeza la lista por Barcelona.

Una transición más calmada es la que ha sufrido Marta Rivera de la Cruz. Saltó a la política más mediática como diputada en el Congreso, de allí la mandaron a las listas de Ignacio Aguado para la Comunidad de Madrid en 2019 y con el pacto de Albert Rivera con Isabel Díaz Ayuso, Rivera de la Cruz acabó convirtiéndose en la Consejera de Cultura del primer gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid.

Y Rivera de la Cruz fue la más dura contra aquel PP que Ciudadanos quería adelantar por la derecha para convertirse en la referencia para el espacio liberal-conservador. Hoy, el partido por el que sacó las garras no se presenta a las elecciones y la víctima de sus ataques la ha fichado como número dos.

“Caciquismo del Siglo XXI”, llegó a escribir. En una columna en El Español, Rivera de la Cruz habló de cómo era enfrentarse a Feijóo en campaña electoral: “Aquellos trabajadores preferían cancelar la reunión con Ciudadanos. Dos días más tarde iban a recibir la visita de una gente del PP y temían que si se enteraban de su encuentro con Ciudadanos nos podrían quitar las ayudas”, escribió la actual número 2 de Feijóo.

La que fue la más fiel a Ciudadanos criticó las prácticas electorales del entonces presidente gallego: “Les aseguro que hacer campaña en Galicia no es fácil. La radiotelevisión pública -también llamada TeleFeijóo- nos excluyó de la información electoral. Durante once días de campaña, en la radio y la televisión pública gallegas no se habló de Ciudadanos”.

En estas elecciones, Rivera de la Cruz será la número 2 de Feijóo, un hombre “al que había que sensibilizar de las necesidades de los gallegos”. La gallega será la segunda por Madrid de un partido “al que es imprescindible pararle los pies”, un partido que era “el mismo que el de Rajoy, Baltar, Rita Barbera o el de la trama Púnica”, escribió en Twitter en 2016.

En 2019, Ciudadanos estaba viviendo sus mejores años electorales y nada hacía que Rivera de la Cruz, ni mucho menos el partido, iban a quedar diluidos dentro del PP. Una posición de poder que a Rivera de la Cruz le permitió tener manga ancha para las críticas: “Dos de los vicios del PP: no se toman en serio ni España, ni los problemas de España y segundo, están tan obsesionados con repartir sillones que ni disimulan”.

Unas críticas que no han pasado desapercibidas después de la decisión de Feijóo de incluirla en un puesto tan relevante.

