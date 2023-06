Los abonos de transporte entran en campaña: guerra entre Ayuso, Belarra y Sánchez por mantener o no los descuentos

Así quedarán los precios del abono transporte en Madrid si no se extiende la rebaja aplicada desde septiembre de 2022

Estamos en precampaña. Y quizás el escenario político juegue a favor de los usuarios del transporte público. Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derecho Sociales y Agenda 2023, ha pedido este miércoles a su socio de Gobierno que mantenga permanentemente, “o al menos prorrogue hasta diciembre de 2024″, la rebaja del 50% del transporte público, un descuento que, por ejemplo, se materializa en los abonos transporte que cada mes compran miles de madrileños.

Belarra, que ha recalcado que esta medida fue iniciativa de su ministerio, pone la pelota en el tejado de los socialistas. Pero no solo, también la coloca en el tejado de la principal baronesa del PP, Isabel Díaz Ayuso. Porque los descuentos que se aplican en los abonos se financian a partes iguales entre el Estado y los Gobiernos regionales. Y vencen el próximo 30 de junio.

Estas ayudas comenzaron en septiembre de 2022. Entonces, el Ejecutivo de Pedro Sánchez subvencionó con un 30% el abono y animó a los Gobiernos autonómicos que quisieran a complementar esa rebaja financiando otro 20%, reduciendo el precio final a la mitad. En Madrid el abono sirve para viajar en Metro, los autobuses de la capital de la EMT, autobuses interurbanos que conectan varios municipios y el servicio de Cercanías de Renfe.

Sánchez prorrogó esta medida cuando finalizó 2022 hasta el 30 de junio de 2023, pero con una condición: la subvención estatal del 30% solo se mantendría en aquellas comunidades donde los Gobiernos también complementaran el 20% antes era optativo. Ayuso recogió el guante y aplicó ese 20% optativo. Y en febrero subió su parte de la subvención al 30%, por lo que el descuento en comunidad de Madrid fue del 60% (con la excepción del bono de 10 de viajes, que se mantuvo en el 50%).

El abono de la zona A, por ejemplo, pasó así de costar 54,6 euros a 21,8 euros. La medida tuvo una gran aceptación. En el primer trimestre de 2023 (desde enero a marzo) se vendieron más de 9,7 millones de recargas de abonos mensuales y tarjetas multiviaje de los títulos de transporte público, un 12,5% más que en el mismo período de 2022. Las ventas del billete de 10 viajes combinado subieron un 86,7%; las del abono normal un 56%; y el abono joven mensual, un 12,6% más.

El transporte público entra así en campaña. Podemos pide al PSOE prolongar una medida “fundamental para apoyar a las familias y, además, luchar contra la emergencia climática”. El ministerio de Transportes responde que se lo está pensando. Respecto al descuento conjunto “se está analizando efectividad, impacto, evolución económica y previsiones para ver qué medidas se prorrogan y en qué términos”. La decisión se tomará antes del 30 de junio, explican desde el Ejecutivo a ‘Infobae España’.

La última palabra la tiene Ayuso

El problema es que, aunque el Gobierno prorrogue su subvención del 30%, no se aplica si el Gobierno autonómico no paga su parte. Es decir, los madrileños no podrán seguir disfrutando del 30% estatal si Ayuso no mantiene el descuento (un mínimo del 20%) que le corresponde al Gobierno regional. La consejería de Transportes se remite a las últimas palabras de la presidenta madrileña pronunciadas el martes en una universidad. “Tomaremos la decisión acerca del precio del transporte cuando lo haga el Gobierno, teniendo en cuenta que esto era cosa de dos”: Ahora es cosa de tres, teniendo en cuenta la petición de Podemos.

Estas son las tarifas del abono transpote de Madrid antes y después de la aplicación de los descuentos:

Abono Zona A: 54,60 euros (con el descuento tiene un precio de 21,80 euros)

Abono Zona B1: 63,70 euros (con el descuento tiene un precio de 25,40 euros)

Abono Zona B2: 72,00 euros (con el descuento tiene un precio de 28,80 euros)

Abono Zona B3: 82,00 euros (con el descuento tiene un precio de 32,80 euros)

Abono Zona C1: 82,00 euros (con el descuento tiene un precio de 32,80 euros)

Abono Zona C2: 82,00 euros (con el descuento tiene un precio de 32,80 euros)

Abono Zona E1: 110,60 euros (con el descuento tiene un precio de 44,20 euros)

Abono Zona E2: 131,80 euros (con el descuento tiene un precio de 52,70 euros)

Abono joven: 20 euros (con el descuento tiene un precio de 8 euros)

Abono infantil: gratuito

Abono tercera edad: gratuito

