Qué se come y cuánto cuesta el menú de Etxebarri, el restaurante español que es el tercero mejor de Europa

La noche del pasado lunes, la guía gastronómica Opinionated About Dining (OAD) celebraba su gala Europea anual, un evento en el que hacía pública la lista de los Mejores Restaurantes de Europa 2023 que distingue las 150 mejores cocinas del continente. La emergente pero prestigiosa guía gastronómica repetía su número uno, con el restaurante Alchemist, de Rasmus Munk en Copenhague, encabezando la lista. Pero este año, es la restauración española la que está de enhorabuena, pues ha sido, sin duda, una de las claras vencedoras de la noche.

Este año, el listado de mejores restaurantes de Europa tiene un claro predominio español, ya que entre los 150 mejores figuran 42 espacios españoles, situándose así como el país con más representación en la lista de este 2023. Pero no solo eso: tres restaurantes ubicados en tierras nacionales han ocupado puestos en el ‘Top 5′ del ranking elaborado por la guía gastronómica. El restaurante Etxebarri de Bittor Arginzoniz es uno de ellos, un asador que repite un tercer puesto que lleva defendiendo desde 2018.

En el cuarto y quinto puesto de esta lista le siguen otros dos restaurantes españoles: Bagá, de Pedro Sánchez, situado en Jaén; y Desde 1911, el restaurante madrileño que rinde homenaje a los pescados y mariscos y que protagoniza la mayor subida en el ranking tras remontar del puesto 69 a la quinta plaza. El séptimo puesto se lo ha llevado Restaurant Quique Dacosta, en Dénia y el 15º, DiverXO.

El asador Etxebarri

El asador Etxebarri, regentado por el chef vasco Bittor Arginzoniz, fue uno de los grandes protagonistas de la velada. Además de este tercer puesto en la lista de Opinionated About Dining, la cocina de Etxebarri cuenta además con una estrella Michelín, y actualmente está considerado como el sexto mejor restaurante del mundo por The World´s 50 Best Restaurants.

Asador Etxebarri y sus carnes a las brasas: el gran éxito español

Este restaurante se encuentra aislado del ruido de las ciudades, en un pequeño pueblo de Vizcaya, Axpe Achondo (Valle Achondo). Situado en un antiguo caserío, el mejor restaurante de España tiene las brasas y la parrilla como grandes protagonistas, métodos de cocción que Arginzoniz utiliza para cocinar prácticamente todo.

El producto que el chef utiliza en sus platos y pone sobre su parrilla es siempre de la más alta calidad. Incluso muchos de los ingredientes, como sus verduras, la cerveza, o la mozzarella de búfala, se elaboran en el propio caserío, con el objetivo de conseguir la máxima excelencia en cada detalle.

Qué se come y por cuánto en Etxebarri

En Etxebarri se puede probar su menú degustación o elegir algunos platos de su carta. En el caso de su menú degustación, elaborado por el chef Arginzoniz, el comensal puede disfrutar de alrededor de 14 pases, que incluyen algunos entrantes, carnes y pescados a la parrilla como platos principales y varios postres para cerrar el festín.

Todo se elabora a la parrilla, incluso algunos alimentos que, a priori, no parecen aptos para este tipo de cocinado, como ocurre con la yema de huevo o con las angulas. Entre sus entrantes destacan algunos como su chorizo hecho a la brasa, su anchoa al salazón sobre una tosta de pan, sus gambas de Palamós, su erizo de mar, su kokotxa de merluza rebozada, sus callos de bacalao a la bilbaína o su yema de huevo con trufa blanca y pimiento morrón.

Su menú tiene un precio de 264 €, un coste que no incluye el maridaje de bebidas, vinos o cervezas. El pago de este menú degustación debe hacerse por adelantado, y por el total de comensales de su reserva, que es de un mínimo de 2 personas. El asador de Arginzoniz solo realiza servicios de mediodía, un pase que comienza a la 13:30.

