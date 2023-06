Christian Horner revela cómo fueron las tres veces que Red Bull intentó fichar a Alonso: “Perdió la oportunidad”

Fernando Alonso en el Circuito de Montmeló (EFE/Siu Wu)

Que Fernando Alonso ha sido y es uno de los pilotos más cotizados de la parrilla es un hecho irrefutable. Su recorrido, tanto dentro de la Fórmula 1, como en otras disciplinas, habla por sí mismo. Dos campeonatos del mundo en el gran circo y victorias en competiciones como las 24 horas de Le Mans, campeonato mundial de resistencia y 24 horas de Daytona. Además, su talento y capacidad para sacar el máximo rendimiento a cada monoplaza le convierten en un piloto que toda escudería quisiera tener en su box. Pero el debe en la carrera deportiva de Fernando puede que haya sido la toma de decisiones.

En 2005, recién proclamado campeón del mundo, anunció que fichaba por McLaren en 2007, un equipo que volvía a pelear por el campeonato, pero se encontró con un sinfín de polémicas alimentadas por Ron Dennis, jefe de la escudería. Tras una temporada marcada por las dificultades decidió volver a Renault, que en aquella época se encontraba en horas muy bajas. Después de cuatro años y dos intentos fallidos por ganar el Mundial con Ferrari, optó por volver a McLaren y la apuesta, arriesgada, hizo aguas por todas partes. Tal fue la situación que propició la retirada del español de la Fórmula 1 en 2017 por un tiempo. Tres temporadas después, para 2021, regresó a los asfaltos con Alpine antes de marcharse a Aston Martin en otra arriesgada apuesta. Todo este tortuoso camino pudo ser más lineal si en 2007 o en 2009 hubiera aceptado una de las dos ofertas firmes que tuvo de Red Bull.

Te puede interesar: La mejora de Aston Martin para el GP de Canadá que puede devolver a Fernando Alonso al podio

Tres intentos fallidos

Así lo reveló Christian Horner, el director del equipo Red Bull, en una entrevista para Motorsport Magazine. El dirigente ha reconocido que la escudería austríaca intentó su fichaje hasta en tres ocasiones, dos de ellas con opciones muy reales. “Estuvimos muy cerca, fui a ver a su agencia de representación a finales de 2007 para ficharlo por dos temporadas, pero él sólo quería fichar por una campaña. La postura de Red Bull y del señor Mateschitz (máximo accionista de Red Bull entonces) era la de dos años o nada, y no se produjo el acuerdo por ello”, reveló Horner.

Fernando Alonso durante el GP de Mónaco (REUTERS).

“Pensábamos que tenía un acuerdo muy evidente para ir a Ferrari en 2009. La cosa es que Flavio Briatore también estaba involucrado intentando firmarlo para el equipo Renault, la escudería que dirigía por aquel entonces, y al final acabó pilotando para Renault esas dos temporadas”, reconoció Horner, jefe de un equipo Red Bull cuyos pilotos en 2008 fueron David Coulthard y Mark Webber.

Te puede interesar: Nico Rosberg: “Fernando Alonso es un gladiador comparable con Michael Schumacher”

Horner reveló que no fue la única ocasión en la que intentó fichar a Alonso para Red Bull. “A mediados de 2009 me acerqué para preguntarle si quería unirse al equipo al año siguiente porque ganaríamos el campeonato del mundo con ese coche. Además de ello, años después, tuvimos otra conversación en la parte trasera de un Alfa Romeo en el aeropuerto de Spa, creo que fue por 2011 o 2012, pero la negociación más seria fue la primera, y en esa perdió la oportunidad”. Tras las declaraciones de Horner, una pregunta se plantea para todos los aficionados del asturiano… ¿Qué hubiera pasado si Alonso llega decidirse por el mejor equipo de la última década en F1? No existe respuesta concreta

Seguir leyendo: