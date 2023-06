Verstappen desvela la cualidad por la que Alonso le parece mejor piloto que Hamilton: “Habrá gente que me odio por esto”

Verstappen y Alonso durante la celebración del podio del GP de Miami (REUTERS).

La buena relación que mantiene Max Verstappen con su RB19 sobre el asfalto esta temporada -5 victorias en 7 carreras- es directamente proporcional a la admiración que le profesa a Fernando Alonso. El neerlandés, actual líder del mundial, ha reconocido en múltiples ocasiones su devoción por el asturiano. “Debería haber ganado bastantes más carreras de las que lleva, merece muchas más. Me emocionaría verle ganar la 33, pero espero verle más”, afirmó antes del Gran Premio de Australia.

Elogios que han sido recíprocos por parte del Alonso. “Max no tiene puntos débiles. Sé que el Red Bull es un gran coche y están dominando, pero él tampoco tiene fines de semanas malos, o tampoco tiene ningún error o cosas que tú puedas aprovechar”, afirmó el español. Halagos que el de Red Bull ha devuelto en forma de comparación entre Alonso y Hamilton. “No creo que Hamilton sea tan bueno como Fernando. La gente probablemente me odiará por esto, pero así es como lo veo», ha dicho Verstappen en una entrevista para The Sunday Times.

Capacidad compartida

Pese al palmarés de uno y otro, Hamilton ha ganado siete mundiales por los dos de Alonso, Verstappen basa su afirmación en una capacidad que para él sólo poseen unos elegidos y es la de concentrarse en otros elementos mientras se pilota a máxima velocidad. “Me gusta pensar que tener capacidad adicional es una gran ventaja. Ese tipo de cosas no se entrenan, sólo unos pocos pilotos tienen esa virtud. En mi opinión, Fernando Alonso también tiene este don, eso es seguro. Puedes verlo en la forma en que se da cuenta de los pequeños detalles en la cabina mientras exprime su coche al límite, también piensa en otras cosas”, explica.

Alonso y Verstappen se saludan tras el GP de Miami (REUTERS).

El asturiano ha reflejado esta temporada en pista la argumentación de Verstappen. En el GP de Miami, mientras encaraba la última curva para entrar en meta, vio en las pantallas como Stroll adelantaba una posición y preguntó a su equipo en qué puesto iba el canadiense. Otros dos grandes ejemplos los protagonizó en Jeddah primero, y en Bakú después. En el GP de Arabia Saudí controló la carrera a través de la retransmisión de las pantallas gigantes del circuito, y todo mientras defendía la posición con Russell entre los muros del circuito urbano.

En cambio, en Azerbaiyán, aconsejó a su compañero Lance Stroll, recomendándole su reparto de frenada. Fernando Alonso en acción. Verstappen por su parte también ha protagonizado situaciones similares. La última en el GP de Barcelona, durante una transmisión por radio escuchó sonar el móvil de Helmut Marko, asesor del equipo y también se dio cuenta de que un ingeniero se había dejado su micrófono abierto.

Satisfecho con lo que ha conseguido en F1

El piloto número 1 de Red Bull también confesó que, para su corta edad, ya ha cumplido todos sus sueños deportivos. “Al principio, cuando entré en la F1 lo que me preocupaba era si iba a tener un coche con el que demostrar mi valía. Por suerte llegué a Red Bull y, si todo se va al traste ahora, no pasará nada porque ya he hecho todo lo que quiero hacer en la Fórmula 1. Estoy tranquilo porque gané mi primer título mundial y luego conseguí el segundo. Así que, para mí, a estas alturas ya he ganado todo lo que podía ganar en la F1″, afirmó el neerlandés.

Los motores volverán a rugir dentro de siete días en el circuito Jacques Villeneuve de Canadá. Trazado en el que Alonso consiguió el año pasado un meritorio segundo puesto en clasificación con Alpine y en el que estrenará el nuevo suelo que Aston Martin introducirá para evitar que se consume el sorpasso de la última carrera con Mercedes.

