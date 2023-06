Nico Rosberg: “Fernando Alonso es un gladiador comparable con Michael Schumacher”

Fernando Alonso saluda a los aficionados tras finalizar los segundos entrenamientos libres del GP de España (AP)

El Gran Premio de España de Fórmula 1 no trajo las buenas noticias esperadas para Fernando Alonso. Tras su esperanzador segundo puesto en Mónaco y el buen rendimiento mostrado en los entrenamientos libres del viernes en Montmeló, los problemas con los que se encontró el sábado en clasificación le relegaron hasta el octavo puesto en la parrilla y la falta de ritmo en carrera le obligó a conformarse con la séptima posición final. “La carrera ha sido complicada porque no tuvimos ritmo en ningún momento, ese fue el gran problema. No íbamos rápidos ni con gomas blandas ni duras”, reconoció tras acabar la carrera.

Pese a que el asturiano realizó una actuación complicada, marcada por las dificultades que le postergaron hasta su peor resultado de la temporada en Barcelona, los halagos le siguen llegando. El último en sumarse a ellos ha sido Nico Rosberg, excampeón del mundo en 2016 tras superar a Lewis Hamilton en apasionante final de temporada. El alemán resaltó en SkySports el espirítu competitivo del español. “Fernando es un gladiador. Lo da todo en cada vuelta, y siempre he tenido un gran respeto por eso. Me emociona verlo de nuevo en la parte alta de la parrilla tras 10 años. Es fascinante ver cómo pelea contra Hamilton y Verstappen”.

A la altura de Michael Schumacher

El palmarés separa a Schumacher y Alonso, siete mundiales ganado por el alemán y dos por el español, pero Nico Rosberg les junta en cuanto a talento. El hijo de Keke Rosberg, otra leyenda de la Fórmula 1, compartió escudería con su compatriota durante tres años y, tras ver cómo pilotaba Michael, cree que Alonso se asemeja al heptacampeón del mundo. “Es extraordinaria la capacidad que posee Fernando para tener una visión general de la carrera mientras pilota a toda velocidad. Es algo comparable a Michael Schumacher, quien también era extremadamente fuerte en ese sentido”, asegura.

Fernando Alonso durante la carrera del Gran Premio de España (REUTERS).

Ni el séptimo puesto en Montmeló empaña una temporada que está siendo sensacional para el piloto español. Se ha subido cinco veces al podio en los siete grandes premios disputados y ha dejado claro en varias ocasiones su intención de pelear por ganar el Mundial a medio plazo. Esa voracidad que tanto le caracteriza, volvió a salir a la luz tras ser preguntado por el paso adelante que dieron los Mercedes en Montmeló superando a los Aston Martin como segunda mejor escudería. “Es una carrera… en Canadá les machacamos. Me voy contento porque la clasificación fue el talón de Aquiles del fin de semana. Después de salir tan atrás pude remontar, pero hasta cierto punto. Tanto Russell como Checo iban más rápido así que no había mucho que hacer. Salvamos puntos”, afirmó Alonso respecto a la batalla entre Mercedes y Aston Martin por el subcampeonato de Constructores.

El doble campeón del mundial de F1 se vio “sorprendido” por el ritmo que tuvieron Hamilton y Russell, pero considera que lo importante es “saber por qué nos faltaron esas décimas en carrera”. La realidad es que el salto de calidad de las flechas plateadas pilló a Aston Martin relativamente sorprendidos porque Mike Krack, jefe del equipo, llevaba toda la semana mencionando que los rivales “mejorarían”. En este momento, Mercedes revertido la situación y arrebatado a Aston Martin la segunda plaza del mundial de constructores. El escenario puede volver a cambiar en las carreras venideras, especialmente en circuitos como los de Hungría y Singapur, donde el AMR23 debería ir muy bien.

